Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

ÖZEL │ Boşnak gazeteciler, Demirovic’i Türkiye Gazetesi’ne anlattı: Oyun tarzı Mandzukic'e benziyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
ÖZEL │ Boşnak gazeteciler, Demirovic’i Türkiye Gazetesi’ne anlattı: Oyun tarzı Mandzukic'e benziyor

Yeni sezona 2-2’lik Çorum FK beraberliği ile başlayan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılılar, Stuttgart’ta forma giyen 27 yaşındaki golcü Ermedin Demirovic ile anlaşma noktasına geldi. Boşnak futbol muhabirleri, yıldız futbolcunun potansiyeli ve muhtemel transferiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Şimdiye kadar kadrosunu Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov ile güçlendiren Galatasaray, transfer döneminin sona ermesine 15 gün kala yeni bir yıldızın peşine düştü. Forvet pozisyonu için uzun zamandır arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Ermedin Demirovic’in transferinde önemli mesafe katetti. Bosna Hersekli gazeteciler, Türkiye Gazetesi’ne sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL│ Fenerbahçe
SPOR

ÖZEL│ Fenerbahçe'yi yıkan Tongya, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi: İdolünü açıkladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Buruk
KÖŞE YAZILARI

Buruk'un unuttuğu biri daha: Sessiz sedasız veda

TESANOVIC (BHRT): BUNDESLIGA’NIN EN ÜRETKEN FORVETİ

BHRT muhabiri Marko Tesanovic, Boşnak golcünün son dönemde sergilediği performansı değerlendirerek, "Demirovic, birkaç yıldır Bundesliga'nın en üretken forvetlerinden biri konumunda. Rakamlar her şeyi ortaya koyuyor; zira kendisi son birkaç sezondur istikrarlı bir şekilde çift haneli sayılara ulaşıyor. Bunu Freiburg ve Augsburg'da yaptı ve Stuttgart'ta da aynısını yapmaya devam ediyor. Hiç şüphe yok ki o kaliteli bir oyuncu; bu nedenle her transfer döneminde adının birçok büyük kulüple anılması hiç de şaşırtıcı değil. Bosna Hersek'te en çok tartışılan konulardan biri, kulüp düzeyinde sergilediği performans seviyesini milli takımda tekrarlamakta zorlanmasıdır. Ancak milli takımda oynarken de takıma büyük katkı sağlıyor ve kulüp seviyesindeki rolüne kıyasla orada biraz farklı bir rol üstleniyor.” ifadelerini kullandı.

Emir Demirovic (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiEmir Demirovic (Fotoğraf: Instagram)

“YORULMAK NEDİR BİLMEZ”

27 yaşındaki yıldızın özelliklerinden bahseden Tesanovic, şöyle devam etti:

Bence onun en güçlü yönleri, mükemmel alan algısı ve muazzam koşu yeteneğidir. O, yorulmak nedir bilmez ve takım için çok çalışır. Milli takımda genellikle biraz daha geride bir rol üstlenip tam anlamıyla klasik bir santrfor profili çizmezken; kulüp düzeyinde ise ağırlıklı olarak ceza sahası içinde ve çevresinde görev yaparak niteliklerini en iyi şekilde sergiler. Hareket kabiliyeti mükemmel ve özellikle ceza sahası içindeki boşta kalan ve seken toplara müdahale etmede çok etkili.

“OSIMHEN İLE HARİKA BİR ORTALIK KURABİLİR”

Demirovic’in Galatasaray’a transfer olması durumunda hücum hattına sağlamasını beklediği katkıyı değerlendiren Boşnak gazeteci, “Özellikle Victor Osimhen halihazırda kadroda yer alıyorken, Galatasaray'ın böyle bir transferden büyük kazanç sağlayacağını düşünüyorum. Demirović, hücum hattına ek derinlik ve seçenekler katacaktır. Osimhen, ceza sahası içinde tam bir bitirici ve doğuştan bir golcü. Demirović ise biraz daha farklı bir forvet tipi. İkisinin harika bir ortaklık kurabileceğine inanıyorum. Durumu daha da ilginç kılan şey her iki oyuncunun da kariyerlerinin zirve döneminde olması. Dolayısıyla önümüzdeki sezonlarda kulüp için çok önemli oyuncular haline gelebileceklerine hiç şüphe yok.” diye konuştu.

Victor Osimhen
Başlık ResmiVictor Osimhen
ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL │ Gökhan Sazdağı, Türkiye Gazetesi
SPOR

ÖZEL │ Gökhan Sazdağı, Türkiye Gazetesi'ne konuştu: Beşiktaş'ta ilk haftadan kaos ortamına girdim

“BİRÇOK YILDIZIN ÖZELLİKLERİNİ BARINDIRIYOR”

Başarılı futbolcunun tarzına da değinen Tesanovic, sözlerini şöyle noktaladı:

Oyun tarzını onunkiyle kıyaslayabileceğim birçok oyuncu var. Bunlar çoğunlukla geleneksel "9 numara" olmayan; bunun yerine sadece altıpas içinde orta beklemekle yetinmeyip, oyunun geneline yoğun bir şekilde dahil olan hücumculardır. Örnek olarak Thomas Müller, Antoine Griezmann ve Julian Alvarez gibi oyuncuları gösterebilirim.

PLOCO (MYTV MEDIA-RADIO MILJACKA SARAJEVO): HER TAKIMIN İHTİYAÇ DUYDUĞU FORVET

MYTV medya ve Radyo Miljacka Sarajevo muhabiri Adnan Ploco ise Demirovic’in potansiyelinden bahsederek, “Hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda mükemmel bir sezon geçirdi ve bu sezonu Dünya Kupası'nda yer alarak taçlandırdı. Bence Demirović, bir oyuncu olarak yıldan yıla gelişmeye devam ediyor. O, her takımın ihtiyaç duyduğu bir forvet ve futbolcu. Sahada mükemmel bir iş çıkarıyor. Bundesliga'da çok sayıda gol attı ve kaliteli bir golcü olduğunu gösterdi. Her top için mücadele ediyor ve her ikili mücadelede elinden gelenin en iyisini yapıyor. Milli takımda daha az gol atıyor çünkü çok fazla savunma sorumluluğu üstleniyor; bu da daha fazla enerji harcaması anlamına geliyor ve bu durum bitiriciliğini etkileyebiliyor. Saha dışındaki katkısı ve soyunma odasındaki etkisi ile olumlu karakteri de her takım için son derece önemlidir.” sözlerini sarf etti.

Demirovic, Borna Hersek Milli Takımı formasını da giyiyor.
Başlık ResmiDemirovic, Borna Hersek Milli Takımı formasını da giyiyor.

“SADECE BİR GOLCÜ ALMAYACAKLAR”

Ploco, Boşnak yıldızın hücumdaki etkisini değerlendirerek son olarak şöyle konuştu:

Galatasaray, eğer Demirovic'i kadrosuna katarsa hücum hattında tam da ihtiyaç duyduğu türden bir oyuncuya —hem kalite ve yetenek sahibi hem de Türk futbolunun gerektirdiği enerjiye sahip bir oyuncuya— kavuşmuş olacak. Sadece bir forveti değil, hem hücumda hem de savunmada katkı sağlayan bir oyuncuyu kadrolarına katmış olacaklar. Onu doğrudan başka bir oyuncuyla kıyaslamak zordur. Oyun tarzı açısından biraz Mario Mandžukić'e benzediğini söyleyebilirim; Türkiye'de oynamış oyuncular arasındaysa belki de Mauro Icardi ile kıyaslardım.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray
SPOR

Galatasaray'a 3 transfer daha geliyor: Abdullah Kavukcu tarih bile verdi
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YENİ PARTİ'YE KATILDI!
YENİ PARTİ'YE KATILDI!
Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
FAY HATTINA UZAK İLÇELER!
FAY HATTINA UZAK İLÇELER!
Metrekare fiyatı 46 bin TL’den başlıyor
KAÇIŞ PLANI BOZULDU!
KAÇIŞ PLANI BOZULDU!
Alihan Kuriş suç örgütünün firari iki ismi yakalandı
'BAŞKA BİR GÜNDE ÖLMEM'
'BAŞKA BİR GÜNDE ÖLMEM'
Somali Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken Erdoğan itirafı
'MANDZUKIC'E BENZİYOR'
'MANDZUKIC'E BENZİYOR'
G.Saray'ın istediği yıldızı böyle anlattılar
FON MU MEVDUAT MI?
FON MU MEVDUAT MI?
Getiriler çok farklı tabloya işaret etti
'NEREDE BU DİRSEK?'
'NEREDE BU DİRSEK?'
Trabzon maçının hakemine penaltı ve kırmızı isyanı
MARMARA’DA KORKUTAN SENARYO
MARMARA’DA KORKUTAN SENARYO
Adalar Fayı’ndaki 1 günlük değişim sonrası açıkladı
2027 İÇİN BU RAKAMI VERDİ!
2027 İÇİN BU RAKAMI VERDİ!
Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini
ŞAM’A ENTEGRE TAMAM
ŞAM’A ENTEGRE TAMAM
SDG tasfiye oldu, YPG dağılıyor
BEŞİKTAŞ’A ÖVGÜ YAĞDIRDI
BEŞİKTAŞ’A ÖVGÜ YAĞDIRDI
"Bu takımı izleyip keyif almayan yoktur"
KİRLİ OYUNLARI BİR BİR ANLATTI
KİRLİ OYUNLARI BİR BİR ANLATTI
Aziz İhsan Aktaş'tan çok konuşulacak sözler
BURUK'UN UNUTTUĞU BİRİ DAHA
BURUK'UN UNUTTUĞU BİRİ DAHA
G.Saray'a yıllar sonra sessiz sedasız veda
24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU!
24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU!
Türkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti
İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
Tatilde erken alan değil 'son dakikacı' kazandı
DARP VEYA BOĞUŞMA İZİ YOK
DARP VEYA BOĞUŞMA İZİ YOK
3 kardeşin cesedi bulundu! Kayıp kardeşten haber var
BİNASI OLMADAN REKOR KIRDI
BİNASI OLMADAN REKOR KIRDI
Yeni açıldı, köklü tıp fakültelerini geride bıraktı
EV ALACAKLAR DİKKAT!
EV ALACAKLAR DİKKAT!
Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni dönem
YENİ MERTENS BATRAKOV!
YENİ MERTENS BATRAKOV!
Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
DEVASA TÜNELLER HAZIR!
DEVASA TÜNELLER HAZIR!
45 dakikalık yol, 10 dakikaya inecek
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Karadeniz’deki destansı keşif 6 yaşında! Sakarya Gaz Sahası’nda 785 milyar metreküplük rezerve ulaşıldı
Karadeniz’deki destansı keşif 6 yaşında! Sakarya Gaz Sahası’nda 785 milyar metreküplük rezerve ulaşıldı
Kaydet
Yurt Time sonuçları açıklandı! Yurt-Time Spor projesi sonuç sorgulama ekranı
2026-2027 Yurt-Time Spor projesi sonuçları
Kaydet
'Mezarlığa bebek gömdüler' ihbarı köyü karıştırdı! Gerçek başka çıktı
'Mezarlığa bebek gömdüler' ihbarı köyü karıştırdı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.