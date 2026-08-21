ÖZEL │ Boşnak gazeteciler, Demirovic’i Türkiye Gazetesi’ne anlattı: Oyun tarzı Mandzukic'e benziyor

Yeni sezona 2-2’lik Çorum FK beraberliği ile başlayan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılılar, Stuttgart’ta forma giyen 27 yaşındaki golcü Ermedin Demirovic ile anlaşma noktasına geldi. Boşnak futbol muhabirleri, yıldız futbolcunun potansiyeli ve muhtemel transferiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

Şimdiye kadar kadrosunu Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov ile güçlendiren Galatasaray, transfer döneminin sona ermesine 15 gün kala yeni bir yıldızın peşine düştü. Forvet pozisyonu için uzun zamandır arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Ermedin Demirovic’in transferinde önemli mesafe katetti. Bosna Hersekli gazeteciler, Türkiye Gazetesi’ne sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

TESANOVIC (BHRT): BUNDESLIGA’NIN EN ÜRETKEN FORVETİ

BHRT muhabiri Marko Tesanovic, Boşnak golcünün son dönemde sergilediği performansı değerlendirerek, "Demirovic, birkaç yıldır Bundesliga'nın en üretken forvetlerinden biri konumunda. Rakamlar her şeyi ortaya koyuyor; zira kendisi son birkaç sezondur istikrarlı bir şekilde çift haneli sayılara ulaşıyor. Bunu Freiburg ve Augsburg'da yaptı ve Stuttgart'ta da aynısını yapmaya devam ediyor. Hiç şüphe yok ki o kaliteli bir oyuncu; bu nedenle her transfer döneminde adının birçok büyük kulüple anılması hiç de şaşırtıcı değil. Bosna Hersek'te en çok tartışılan konulardan biri, kulüp düzeyinde sergilediği performans seviyesini milli takımda tekrarlamakta zorlanmasıdır. Ancak milli takımda oynarken de takıma büyük katkı sağlıyor ve kulüp seviyesindeki rolüne kıyasla orada biraz farklı bir rol üstleniyor.” ifadelerini kullandı.

Emir Demirovic (Fotoğraf: Instagram)

“YORULMAK NEDİR BİLMEZ”

27 yaşındaki yıldızın özelliklerinden bahseden Tesanovic, şöyle devam etti:

Bence onun en güçlü yönleri, mükemmel alan algısı ve muazzam koşu yeteneğidir. O, yorulmak nedir bilmez ve takım için çok çalışır. Milli takımda genellikle biraz daha geride bir rol üstlenip tam anlamıyla klasik bir santrfor profili çizmezken; kulüp düzeyinde ise ağırlıklı olarak ceza sahası içinde ve çevresinde görev yaparak niteliklerini en iyi şekilde sergiler. Hareket kabiliyeti mükemmel ve özellikle ceza sahası içindeki boşta kalan ve seken toplara müdahale etmede çok etkili.

“OSIMHEN İLE HARİKA BİR ORTALIK KURABİLİR”

Demirovic’in Galatasaray’a transfer olması durumunda hücum hattına sağlamasını beklediği katkıyı değerlendiren Boşnak gazeteci, “Özellikle Victor Osimhen halihazırda kadroda yer alıyorken, Galatasaray'ın böyle bir transferden büyük kazanç sağlayacağını düşünüyorum. Demirović, hücum hattına ek derinlik ve seçenekler katacaktır. Osimhen, ceza sahası içinde tam bir bitirici ve doğuştan bir golcü. Demirović ise biraz daha farklı bir forvet tipi. İkisinin harika bir ortaklık kurabileceğine inanıyorum. Durumu daha da ilginç kılan şey her iki oyuncunun da kariyerlerinin zirve döneminde olması. Dolayısıyla önümüzdeki sezonlarda kulüp için çok önemli oyuncular haline gelebileceklerine hiç şüphe yok.” diye konuştu.

Victor Osimhen

“BİRÇOK YILDIZIN ÖZELLİKLERİNİ BARINDIRIYOR”

Başarılı futbolcunun tarzına da değinen Tesanovic, sözlerini şöyle noktaladı:

Oyun tarzını onunkiyle kıyaslayabileceğim birçok oyuncu var. Bunlar çoğunlukla geleneksel "9 numara" olmayan; bunun yerine sadece altıpas içinde orta beklemekle yetinmeyip, oyunun geneline yoğun bir şekilde dahil olan hücumculardır. Örnek olarak Thomas Müller, Antoine Griezmann ve Julian Alvarez gibi oyuncuları gösterebilirim.

PLOCO (MYTV MEDIA-RADIO MILJACKA SARAJEVO): HER TAKIMIN İHTİYAÇ DUYDUĞU FORVET

MYTV medya ve Radyo Miljacka Sarajevo muhabiri Adnan Ploco ise Demirovic’in potansiyelinden bahsederek, “Hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda mükemmel bir sezon geçirdi ve bu sezonu Dünya Kupası'nda yer alarak taçlandırdı. Bence Demirović, bir oyuncu olarak yıldan yıla gelişmeye devam ediyor. O, her takımın ihtiyaç duyduğu bir forvet ve futbolcu. Sahada mükemmel bir iş çıkarıyor. Bundesliga'da çok sayıda gol attı ve kaliteli bir golcü olduğunu gösterdi. Her top için mücadele ediyor ve her ikili mücadelede elinden gelenin en iyisini yapıyor. Milli takımda daha az gol atıyor çünkü çok fazla savunma sorumluluğu üstleniyor; bu da daha fazla enerji harcaması anlamına geliyor ve bu durum bitiriciliğini etkileyebiliyor. Saha dışındaki katkısı ve soyunma odasındaki etkisi ile olumlu karakteri de her takım için son derece önemlidir.” sözlerini sarf etti.

Demirovic, Borna Hersek Milli Takımı formasını da giyiyor.

“SADECE BİR GOLCÜ ALMAYACAKLAR”

Ploco, Boşnak yıldızın hücumdaki etkisini değerlendirerek son olarak şöyle konuştu:

Galatasaray, eğer Demirovic'i kadrosuna katarsa hücum hattında tam da ihtiyaç duyduğu türden bir oyuncuya —hem kalite ve yetenek sahibi hem de Türk futbolunun gerektirdiği enerjiye sahip bir oyuncuya— kavuşmuş olacak. Sadece bir forveti değil, hem hücumda hem de savunmada katkı sağlayan bir oyuncuyu kadrolarına katmış olacaklar. Onu doğrudan başka bir oyuncuyla kıyaslamak zordur. Oyun tarzı açısından biraz Mario Mandžukić'e benzediğini söyleyebilirim; Türkiye'de oynamış oyuncular arasındaysa belki de Mauro Icardi ile kıyaslardım.

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