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Spor

Galatasaray'a 3 transfer daha geliyor: Abdullah Kavukcu tarih bile verdi

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Galatasaray'a 3 transfer daha geliyor: Abdullah Kavukcu tarih bile verdi

Galatasaray'da transfefde geç kalındığı eleştirisiyle taraftar tepki gösterirken; Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 3 takviyenin daha bir hafta içinde gerçekleşeceğini söyledi.

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde Başkan Dursun Özbek ile birlikte sarı-kırmızılı üyelerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kavukcu, transfer konusunda mesaj verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
Başlık ResmiGalatasaray Başkanı Dursun Özbek

"STOPER, KANAT VE FORVET ALACAĞIZ"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Kavukcu, merak konusu olan forvet, kanat ve stoper takviyelerinin bir hafta içinde gerçekleşeceğini söyledi.

Aleksey Batrakov
Başlık ResmiAleksey Batrakov

ORTA SAHA VE 10 NUMARA GELDİ

Galatasaray, şu ana kadar Burnley'den Fransız orta saha Lesley Ugochukwu (3 milyon pound kiralama bedeli) ve Lokomotiv Moskova'dan Rus 10 numara Aleksey Batrakov'u (25 milyon euro bonservis) kadrosuna kattı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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