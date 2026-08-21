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Spor

Galatasaray’dan Demirovic takviyesi: İstanbul’a gelmesi bekleniyor

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Galatasaray’dan Demirovic takviyesi: İstanbul’a gelmesi bekleniyor

Son olarak Aleksey Batrakov'u renklerine bağlayan Galatasaray, Stuttgart forması giyen golcü oyuncu Ermedin Demirovic’i de kadrosuna katıyor.

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Transferde gaza basan sarı kırmızılılar, hücum hattına yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürürken Ermedin Demirovic için önemli bir hamle yaptı.

TRANSFERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Alman ekibine Boşnak oyuncunun bonservisi için 20 milyon avroluk teklifte bulunan sarı kırmızılılar, transferde önemli yol aldı. Yarın İstanbul’a gelmesi beklenen 28 yaşındaki Boşnak oyuncu, geçen sezon 38 maçta 15 gol atarken 5 de asist yaptı.

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Başlık ResmiErmedin Demirovic

BOSNA-HERSEK FORMASIYLA 44 MAÇ

Hamburg doğumlu Demirovic, santraforun yanı sıra ihtiyaç hâlinde sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Bosna-Hersek Milli Takımı’nın formasını 44 kez giyen 1,85 metre boyundaki hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

STUTTGART PERFORMANSI

Stuttgart ile Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli forvet, Stuttgart kariyerinde çıktığı 87 karşılaşmada 32 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Daha önce Augsburg, Freiburg, St. Gallen, Sochaux, Almería ve Alavés gibi kulüplerde de görev yapan Demirovic’in kariyerinde 370 maçta 127 golü ve 61 asisti bulunuyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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