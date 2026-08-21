ÖZEL│ Fenerbahçe'yi yıkan Tongya, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi: İdolünü açıkladı

Fenerbahçe’yi 2-1’le geçerek yeni sezona 3 puanla başlayan Gençlerbirliği’nin 24 yaşındaki yıldız ismi Franco Tongya, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Zorlu maçta takımının ilk golüne imza atan ve oynadığı futbolla göz dolduran İtalyan futbolcu; kariyeri, hedefleri ve transfer iddialarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Geçen yılın yaz transfer döneminde Salernitana’dan başkent ekibine transfer olan Franco Tongya, Süper Lig’deki ilk sezonunda çıktığı 33 maçta takımına 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Kırmızı-siyahlıların geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek lige etkileyici bir başlangıç yaptığı maçta takımının öne çıkan isimlerinden biri olan Tongya, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, transfer iddialarıyla ilgili net konuşarak önemli mesajlar verdi.

“EN İYİ PERFORMANSIMIZI SERGİLEYECEĞİZ”

2026-2027 sezonunun hazırlık döneminden bahseden Franco Tongya, “Yeni sezona hazırlık ve kamp sürecimiz iyi geçti. Çok iyi antrenmanlar yaptık. Birçok oyuncu aramızdan ayrıldı ve takıma henüz çok fazla oyuncu gelmedi. Ama geçen seneden beri kadroda olan ve bizimle devam eden oyuncularımız vardı. Kompakt yapımız devam etti. Aslında bu anlamda iskeletimizi koruduğumuzu söyleyebilirim. İlk maçı baz alarak bir hedef söylemek kolay değil ve kalan 33 maçımız daha var. Takımımız şu an kadro yapılanması olarak hazır değil, daha takıma katılacak oyuncular var. Yeni transferlerimiz de geldiğinde oynayacağımız maçlardan sonra hedef koymak daha sağlıklı olur. En iyi oyunumuzu sergiledikten sonra sonuçlar bizi nereye götürürse ona göre hedef belirlemek istiyoruz. Genel hedefimizden bahsedecek olursak, elimizden gelenin en iyisini yapmayı istiyoruz.” diye konuştu.

“FENERBAHÇE MAÇINDAKİ OYUNUMUZ SÜRPRİZ DEĞİLDİ”

Süper Lig'in ilk haftasında 2-1 galip ayrıldıkları Fenerbahçe maçına değinen Tongya, “Büyük bir takıma ve iyi oyunculara karşı oynadık. Bu tarz takımlara karşı oynadığınızda aklınızda onlardan daha iyi oynama isteği ve hırsı yatıyor. Ben maçlara böyle motive oluyorum. Böyle maçlarda rakip oyuncudan daha iyi bir performans sergilemek ve kendimi göstermek istiyorum. Aslında oynadığımız oyun ve rakibin performansı hiçbir zaman bizim için sürpriz olmadı. Çünkü hocamız bizi tüm hafta boyunca maçta olacaklara karşı çok iyi bir şekilde hazırladı. Yani tüm hafta boyunca konuştuğumuz ne varsa maçta aynısı karşımıza çıktı. Biz geçen sene de bu tür maçlar oynadık. Geçen seneden bazı oyuncularımız kadroda olduğu için bu tarz maçlarda nasıl oynamamız gerektiğini biliyorduk. Aynı şekilde oynadığımız zaman kazanacağımızı zaten kanıtlamıştık. Geçen seneki oyunumuzun aynısını sahaya yansıttık. Hocamızın söylediği ne varsa uyguladık ve hiçbir sürpriz yaşamadık. Kendi sahamızda ve taraftarlarımızın önünde bunu yapmamız da bizi daha çok motive eden bir durumdu. Hocamızın verdiği taktiklerle beraber bunu yine başardık.” ifadelerini kullandı.

“ZOR BİR GÜN OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM”

Fenerbahçe maçında 37.dakikada kaydettiği golle takımına beraberliği kazandıran İtalyan yıldız, o maçla ilgili yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı:

“Yeteneklerini sahaya yansıtmaya çalışan ve en üst seviyede performans sergilemek isteyen bir oyuncuyum. Geçen sene ligin ilk yarısında ön plana çıktığım ve iyi performans sergilediğim maçlar oldu. Ama ligin ikinci yarısında o kadar da etkili olamadığımı hissettim. O yüzden her zaman daha istikrarlı bir oyun ortaya koymak istiyorum. Maça gelecek olursak, böyle bir takıma karşı 12.dakikada yenik duruma düştüğün zaman ‘bugün zor bir gün olacak’ cümlesi aklınızdan geçiyor. Ama biz o gün sahada ne yapacağımızı çok iyi biliyorduk ve iyi konsantre olmuştuk. Zaten o konsantrasyon bize golü de getirdi. Golü attıktan sonra bugün iyi bir şeyler yapabileceğimizi hepimiz hissetmiştik ve sonunda başarılı olduk. Büyük takıma karşı gol atmak, futbolcuların her zaman istediği bir hedeftir. Golü atınca kendi adıma mutlu oldum ama takıma beraberliği getirdiğim için daha çok mutlu oldum. Çünkü daha İlk yarının ortalarıydı ve ‘golümle beraberliği yakaladık, artık bir kazanma ihtimalimiz var’ düşüncesi beni çok mutlu etti. Yani maçın devamında bir şeyler yapabileceğimizi hissetmek bana huzur verdi. Ayrıca ilk defa Fenerbahçe’ye karşı gol attım ve bu da mutluluk vericiydi ama beraberliği yakaladığımızdaki mutluluk daha farklıydı.”

Franco Tongya

“JUVENTUS ALTYAPISI, BENİM İÇİN BÜYÜK ŞANSTI”

Süper Lig’den önce İtalya ve Fransa gibi üst düzey liglerde mücadele eden 24 yaşındaki futbolcu, yaşadığı deneyimlerle ilgili olarak, “Juventus, dünyadaki sayılı altyapılardan birine sahipti. Orada çok önemli ve genç oyuncularla beraber antrenman yapmak, kendi seviyeni görmek, neler başarabileceğini hissetmek çok önemliydi. Çünkü o seviyedekilerle beraber antrenman yaptığın zaman ne durumda olduğunu ve neleri başarabileceğini o yaşta görme şansın oluyor. Bu açıdan katkısı tabii ki büyük oldu. İtalya ve Fransa hakkında çok fazla söylenecek bir şey yok çünkü dünyanın en önemli iki ligi. Bu liglerde oynayan büyük oyunculara karşı mücadele verirken onların sahada nasıl davrandığını, neler yaptığını ve futbolu nasıl gördüklerini siz de görebiliyorsunuz. Bu durum da sizin adınıza bir gelişim demek oluyor. Bir nevi eğitim alıyorsunuz diyebilirim. Bu iki ligde oynamanın kariyerim açısından buralara kadar gelmemde bana büyük bir katkı sağladığını söyleyebilirim.” sözlerini sarf etti.

“DÜNYANIN EN İYİ BEŞ LİGİNDEN BİRİ”

Süper Lig’de ikinci sezonunu yaşayan, ligimizdeki kalite ve atmosfer hakkında konuşan Franco Tongya, “Aslında Süper Lig’in çılgın bir lig olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu sene yapılan transferler bunu kanıtlıyor. Mücadele ve yoğunluk üst seviyede. Bundan dolayı da performans olarak hep en iyisini vermek zorundasınız. Çünkü fiziksel açıdan çok yoğun maçlar oluyor. Ben o yüzden bu ligi çok beğeniyorum ve dünyanın en iyi beş liginden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim; ben de bu ligdeyim. Süper Lig’i en iyi beş lig arasında göstermemin bir diğer sebebi de taraftarlardır. Nereye ve hangi deplasmana gitsek stadyumların hepsi dolu oluyor. Stadyumları yapı olarak da çok beğendim. Taraftarların varlığı da Süper Lig’i daha değerli kılıyor.” dedi.

“BÜYÜK TAKIMLARLA ANILMAK GÜZEL BİR DUYGU”

Başkent ekibindeki performansının ardından isminin dört büyüklerle anılmasını değerlendiren ve transfer iddialarına son noktayı koyan Tongya, şunları söyledi: “Şimdiye kadar Trabzonspor veya Beşiktaş ile ilgili herhangi bir temasımız olmadı. İsmimin bu tarz büyük takımlarla anılması güzel bir duygu ama bana ulaşan kimse olmadı. Hedefim bundan sonraki maçların hepsinde de forma giymek ve kendimi geliştirmek. Geçen sene elde ettiğim istatistiklerin üstüne çıkmak istiyorum; bunu kesin olarak hedefliyorum. Takım olarak ise Türkiye’deki büyük takımlarda oynamak istediğimi söyleyebilirim çünkü artık onlar da dünyanın en iyi takımlarından biri haline geldi. Ayrıca Avrupa’da ön planda olan farklı bir takımda da forma giymek isterim. Zaten her futbolcunun hedefi budur. Dünyaya kendi yeteneklerimi göstermek için geldim. Yeteneklerimi hangi takımda daha iyi bir şekilde gösterebilirsem orada olmak isterim. Tabii ki bunu büyük bir takımda gerçekleştirmek çok daha güzel olur. Yani herhangi bir lig hedefim yok.”

“RONALDINHO’YU ÖRNEK ALIYORUM”

Yeni sezondaki bireysel çalışmalarından ve hedeflerinden bahseden İtalyan futbolcu, son olarak şöyle konuştu:

“Geçen sezon 5 gol ve 5 asist kaydetmiştim; bu performansımın üstüne çıkmak istiyorum. Ve her sene bunu daha da katlayarak ilerlemeyi hedefliyorum. Benim için her şeyin çok daha iyi olacağını hissediyorum. Örnek aldığım isim olarak Ronaldinho diyebilirim. Onu çok fazla izlerdim. Genel olarak Brezilyalı oyuncuların tarzını takip ediyorum.”

Haberle İlgili Daha Fazlası