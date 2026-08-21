Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Şam ile SDG arasında entegrasyon tamamlandı: SDG tasfiye oldu YPG dağılıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Şam ile SDG arasında entegrasyon tamamlandı: SDG tasfiye oldu YPG dağılıyor

Terörsüz Türkiye süreci Suriye’de de sonuç verdi. SDG silah bıraktı Şam’a entegre oldu. Dünya, SDG’nin tasfiye kararını ilk kez 16 Ağustos’ta bizden öğrenmişti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Yılmaz Bilgen
YILMAZ BİLGEN

Suriye’nin doğu ve kuzey aksında 10 yılı aşkın süredir devam eden defacto durum resmen sona erdi. PKK’nın Suriye uzantısı SDG-YPG Suriye sorumlusu Ferhat Abdi Şahin entegrasyonun tamamlandığını resmen duyurdu.

Kamışlı’da düzenlenen törende konuşan Abdi Şahin, Kürt unsurların Suriye devleti ile askeri, güvenlik ve idari entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı..

ÖNERİLEN HABERLER
Angajman kuralları güncellenecek: İsrail
GÜNDEM

Angajman kuralları güncellenecek: İsrail'e havadan ve karadan set

Şam yönetiminin de resmi olarak katılım gösterdiği etkinlikte 29 Ocak’ta başlayan tasfiye sürecinin tamamlandığını vurgulayan Abdi Şahin, “Kürt halkının haklarının Suriye Anayasasında resmi olarak yer alması için siyasi girişimlerimizi daha ciddi ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Entegrasyonla birlikte, yeni bir aşamaya ve yeni bir sürece girdiğimizi ilan ediyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki aşamada idari yapıda da köklü değişikliklere gidilecek” ifadelerini kullandı.

Şam ile SDG arasında entegrasyon tamamlandı: SDG tasfiye oldu YPG dağılıyor
Başlık ResmiŞam ile SDG arasında entegrasyon tamamlandı: SDG tasfiye oldu YPG dağılıyor

Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve merkezi otoritenin ülke genelinde yeniden tesis edilmesi yolunda atılan en kritik dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçen süreçle ilgili konuşan Haseke Vali Yardımcısı ve entegrasyon denetimden sorumlu başkanlık ekibinin sözcüsü Ahmed el Hilali, SDG’nin bu hamlesinin silahlı kanat YPG’nin de tasfiyesini kabul etmek anlamına geldiğini kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER
Yolun sonu göründü! Şam’dan teyit: Entegrasyon sürüyor, fesih yakın
DÜNYA

Yolun sonu göründü! Şam’dan teyit: Entegrasyon sürüyor, fesih yakın

El Hilali, görüş ayrılıklarının Suriyelileri birleştiren bağları ve ortak noktaları silmediğini belirterek, hükümetin bölünmeler ve savaşın izleri sayfasını kapatıp, devlet ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir aşamaya geçme iradesini yansıttığını ifade etti.

Şam ile SDG arasında entegrasyon tamamlandı: SDG tasfiye oldu YPG dağılıyor
Başlık ResmiŞam ile SDG arasında entegrasyon tamamlandı: SDG tasfiye oldu YPG dağılıyor

SÜRECİ ADIM ADIM DUYURMUŞTUK

10 yılı aşkın süredir devam eden ayrılıkçı yapının tasfiyesi, son aylarda hız kazanan stratejik adımlarla sonuçlandı. Sürecin hukuki altyapısı, 29 Ocak tarihinde Şam hükümeti ile SDG arasında imzalanan kapsamlı entegrasyon protokolüyle atıldı. Anlaşmanın ardından Şam yönetimi; Şeyh Maksut, Tel Rıfat, Münbic, Deyr Hafir, Tabka, Rakka ve Deyrizor hatlarında stratejik operasyonlar ve baskı hamleleriyle sahada merkezi kontrolü güçlendirdi.

Şam ile SDG arasında entegrasyon tamamlandı: SDG tasfiye oldu YPG dağılıyor
Başlık ResmiŞam ile SDG arasında entegrasyon tamamlandı: SDG tasfiye oldu YPG dağılıyor
ÖNERİLEN HABERLER
SDG
GÜNDEM

SDG'nin Kobani sorumlusu Berhudan ile Suriye'de görüştük: Silahları gömdük YPG'yi feshediyoruz

Bu gelişmelerin ardından gelen dün akşamki duyuruyla birlikte, bölgedeki tek taraflı sözde özerk yönetim dönemi tamamen kapandı ve yapılan bu hamle Türkiye gazetesinin günler önce duyurduğu kulis bilgilerini de doğruladı.

Yapılan anlaşma doğrultusunda SDG milislerinin Suriye ordusu bünyesine dahil edilmesi, sivil bürokrasinin Şam’a bağlanması ve idari yapının birleştirilmesi tamamlandı.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞAM’A ENTEGRE TAMAM
ŞAM’A ENTEGRE TAMAM
SDG tasfiye oldu, YPG dağılıyor
YENİ MERTENS BATRAKOV!
YENİ MERTENS BATRAKOV!
Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
EYLEM PLANI HAZIRLANACAK!
EYLEM PLANI HAZIRLANACAK!
Büyük kentte plastik kirliliğine karşı düğmeye basıldı
TÜRKİYE BU TUZAĞA DÜŞMEZ
TÜRKİYE BU TUZAĞA DÜŞMEZ
Hezeyanlarla boğuşan bir zavallının çırpınışları...
ADALAR BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
ADALAR BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Büyük deprem habercisi mi? Uzmanlar ne diyor
SOSYAL MEDYA TARANIYOR
SOSYAL MEDYA TARANIYOR
Adalet ahkâmı kesen hesaplar mercek altında
HABERSİZ DENETİM DÖNEMİ
HABERSİZ DENETİM DÖNEMİ
Sahalara risk odaklı yeni kontrol modeli geliyor
KARTAL'DAN 6'DA 6!
KARTAL'DAN 6'DA 6!
Beşiktaş, tur kapısını ardına kadar araladı
74 GÜN SONRA ÜLKESİNE DÖNDÜ
74 GÜN SONRA ÜLKESİNE DÖNDÜ
Cumhurbaşkanı adeta sırra kadem basmıştı
"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE..."
25 yıl yapının içinde kaldı, şimdi ifade verdi
TRABZON TURU ZORA SOKTU
TRABZON TURU ZORA SOKTU
Fırtına, Avrupa arenasına yenilgiyle döndü
MALİYETİ AÇIKLANDI
MALİYETİ AÇIKLANDI
Galatasaray, Batrakov'u KAP'a bildirdi
İŞTE DİP VE ZİRVE RAKAMLARI
İŞTE DİP VE ZİRVE RAKAMLARI
Uzman isimden yıl sonu için çarpıcı tahmin
FETH-İ KABİR İŞLEMİ TAMAM
FETH-İ KABİR İŞLEMİ TAMAM
Denizolgun'un ölümündeki sır perdesi aralanıyor
TÜRKİYE'DEN TEKNOLOJİ ATAĞI
TÜRKİYE'DEN TEKNOLOJİ ATAĞI
Erdoğan duyurdu: 5 yılda 3 bin genç yetişecek
DEĞERİ 10 BİN EURO!
DEĞERİ 10 BİN EURO!
Viyana'dan İstanbul'a uzanan gizem! 3 yıl sonra...
"3 KRİTİK BÖLGE VAR"
Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar!
TEKLİF REDDEDİLDİ
TEKLİF REDDEDİLDİ
Tottenham'dan Galatasaray'a Sarr cevabı
ADETA CEZA YAĞDI
ADETA CEZA YAĞDI
Araçları mora boyayan ihmalde bakanlık devrede
ABD DÜĞMEYE BASTI
ABD DÜĞMEYE BASTI
İran'la ticaret yapan ülkelere kötü haber
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sahalara risk odaklı yeni kontrol modeli geliyor: Madende habersiz denetim dönemi
Madende habersiz denetim dönemi
Kaydet
MAKFED Başkanı Dalkıran sanayinin alarm verdiğini söyledi: Sanayiyi kurtarmak dönüşümle mümkün
Sanayiyi kurtarmak dönüşümle mümkün
Kaydet
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından... Şehit yakınları ve gazilere 51 farklı hak ve destek
Şehit yakınları ve gazilere 51 farklı hak ve destek
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.