Terörsüz Türkiye süreci Suriye’de de sonuç verdi. SDG silah bıraktı Şam’a entegre oldu. Dünya, SDG’nin tasfiye kararını ilk kez 16 Ağustos’ta bizden öğrenmişti.

Suriye’nin doğu ve kuzey aksında 10 yılı aşkın süredir devam eden defacto durum resmen sona erdi. PKK’nın Suriye uzantısı SDG-YPG Suriye sorumlusu Ferhat Abdi Şahin entegrasyonun tamamlandığını resmen duyurdu.

Kamışlı’da düzenlenen törende konuşan Abdi Şahin, Kürt unsurların Suriye devleti ile askeri, güvenlik ve idari entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı..

Şam yönetiminin de resmi olarak katılım gösterdiği etkinlikte 29 Ocak’ta başlayan tasfiye sürecinin tamamlandığını vurgulayan Abdi Şahin, “Kürt halkının haklarının Suriye Anayasasında resmi olarak yer alması için siyasi girişimlerimizi daha ciddi ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Entegrasyonla birlikte, yeni bir aşamaya ve yeni bir sürece girdiğimizi ilan ediyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki aşamada idari yapıda da köklü değişikliklere gidilecek” ifadelerini kullandı.

Şam ile SDG arasında entegrasyon tamamlandı: SDG tasfiye oldu YPG dağılıyor

Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve merkezi otoritenin ülke genelinde yeniden tesis edilmesi yolunda atılan en kritik dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçen süreçle ilgili konuşan Haseke Vali Yardımcısı ve entegrasyon denetimden sorumlu başkanlık ekibinin sözcüsü Ahmed el Hilali, SDG’nin bu hamlesinin silahlı kanat YPG’nin de tasfiyesini kabul etmek anlamına geldiğini kaydetti.

El Hilali, görüş ayrılıklarının Suriyelileri birleştiren bağları ve ortak noktaları silmediğini belirterek, hükümetin bölünmeler ve savaşın izleri sayfasını kapatıp, devlet ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir aşamaya geçme iradesini yansıttığını ifade etti.

Şam ile SDG arasında entegrasyon tamamlandı: SDG tasfiye oldu YPG dağılıyor

SÜRECİ ADIM ADIM DUYURMUŞTUK

10 yılı aşkın süredir devam eden ayrılıkçı yapının tasfiyesi, son aylarda hız kazanan stratejik adımlarla sonuçlandı. Sürecin hukuki altyapısı, 29 Ocak tarihinde Şam hükümeti ile SDG arasında imzalanan kapsamlı entegrasyon protokolüyle atıldı. Anlaşmanın ardından Şam yönetimi; Şeyh Maksut, Tel Rıfat, Münbic, Deyr Hafir, Tabka, Rakka ve Deyrizor hatlarında stratejik operasyonlar ve baskı hamleleriyle sahada merkezi kontrolü güçlendirdi.

Şam ile SDG arasında entegrasyon tamamlandı: SDG tasfiye oldu YPG dağılıyor

Bu gelişmelerin ardından gelen dün akşamki duyuruyla birlikte, bölgedeki tek taraflı sözde özerk yönetim dönemi tamamen kapandı ve yapılan bu hamle Türkiye gazetesinin günler önce duyurduğu kulis bilgilerini de doğruladı.

Yapılan anlaşma doğrultusunda SDG milislerinin Suriye ordusu bünyesine dahil edilmesi, sivil bürokrasinin Şam’a bağlanması ve idari yapının birleştirilmesi tamamlandı.

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