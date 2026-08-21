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Yaşam

Devasa 2 tünel tamamlandı! İki ilçe arası mesafe 45 dakikadan 10 dakikaya inecek

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Devasa 2 tünel tamamlandı! İki ilçe arası mesafe 45 dakikadan 10 dakikaya inecek
Fotoğraf Başlığı BELEN-TOPBOĞAZI TÜNELİ VE OTOYOL PROJESİ KAPSAMINDA AMANOS DAĞLARINDA TÜNEL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜRKEN, PROJEDE EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. (İLAYDA KORKMAZ/HATAY-İHA)Hatayda ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Belen-Topboğazı Tüneli ve otoyol projesinde çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında; bin 200ün üzerinde personel görev alırken, 223 iş makinesiyle sahada aktif olarak çalışıyor.

Hatay’da Belen -Topboğazı Tüneli ve otoyol projesinde çalışmalar sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla İskenderun-Antakya arasındaki seyahat süresi, 45 dakikadan 10 dakikaya düşürülecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Hatay Belen’de 793 ve 778 metre uzunluğundaki iki tünel ile Derebahçe mevkisindeki bin 320 metre uzunluğundaki viyadük tamamlandı.

TÜNEL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Güzergah üzerinde yer alan çift tüp tünellerde çalışmalar devam ediyor. Amanos Dağları’nı aşacak 8 bin 569 ve 8 bin 543 metre uzunluğundaki T2 tünellerinde yaklaşık bin 400 metrelik bölüm tamamlanırken, tünel açma çalışmaları sürdürülüyor. Projede bin 200’ün üzerinde personel ile 223 iş makinesi ve ekipman görev yapıyor.

Devasa 2 tünel tamamlandı! İki ilçe arası mesafe 45 dakikadan 10 dakikaya inecek
Başlık ResmiDevasa 2 tünel tamamlandı! İki ilçe arası mesafe 45 dakikadan 10 dakikaya inecek

İKİ İLÇE ARASI MESAFE 10 DAKİKAYA DÜŞECEK

Projenin tamamlanmasıyla İskenderun-Antakya arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 45 dakikadan 10 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 3,5 milyar TL zaman ve 1 milyar TL akaryakıt tasarrufu olmak üzere toplam 4,5 milyar TL ekonomik katkı sağlanması öngörülüyor.

Devasa 2 tünel tamamlandı! İki ilçe arası mesafe 45 dakikadan 10 dakikaya inecek
Başlık ResmiDevasa 2 tünel tamamlandı! İki ilçe arası mesafe 45 dakikadan 10 dakikaya inecek
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Toplam 17 kilometre uzunluğunda ve 2x3 şeritli olarak inşa edilen otoyolun tamamlanmasıyla İskenderun’dan Amik Ovası’na daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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