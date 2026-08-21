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Ekonomi

Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini! 2027 için bu rakamı verdi

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Jeopolitik gerilimler devam ederken altındaki oynaklık da sürüyor. Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley’den altın için 2027 yılı tahmini geldi. Banka, ons altının 2027’de 5.000 doların üzerine çıkabileceğini ancak bu yükselişin dalgalı olabileceğini öngördü.

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ABD-İran savaşı devam ederken jeopolitik gerilimlerden kaynaklı olarak piyasalardaki oynaklık da devam ediyor. Son olarak ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirdi. Bu gelişme üzerine altın fiyatlarında sert bir yükseliş yaşamıştı. Dünyaca ünlü banka olan Morgan Stanley'de altının 2027 yılı için beklentilerini açıkladı.

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21 AĞUSTOS ALTININ SON DURUMU

Bugün itibarıyla gram altın dört ay sonra ilk defa 7 bin TL’yi aştı ve en yüksek 7.019 TL’yi gördü. Üç haftalık yükseliş serisi yakalayan ve bu haftayı da yüzde 3,5 primle tamamlamaya hazırlanan ons altın fiyatı da TSİ 11.00 4565 dolardan fiyatlandı.

Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini! 2027 için bu rakamı verdi
Başlık ResmiDünyaca ünlü bankadan altın tahmini! 2027 için bu rakamı verdi

ANALİSTLERİN ALTIN İÇİN 2027 BEKLENTİSİ

Morgan Stanley Analisti Amy Gowe, “4. çeyrek için öngördüğümüz 4.450 dolar/ons seviyesine beklenenden daha hızlı ulaştı” diye yazdı.

Banka raporunda, “Ons altının 2027’de 5.000 doların üzerine çıkma ve dalgalanma yolunun” açık olduğu ifade edildi. Analist, mayıs ve haziran aylarındaki 93 tonluk çıkışın ardından temmuz ve ağustos aylarında 70 metrik tonluk bir giriş yaşandığını dile getirirken, Fed’in faiz artırımı yapma olasılığının azalmasının borsa yatırım fonlarına olan talebi canlandırdığını aktardı.

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GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA

Bankaya göre Fed’in 2026 yılına kadar faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Bankanın açıklamasına göre merkez bankaları da rezervlerini artırmak için düşük fiyatlardan yararlandı.

Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini! 2027 için bu rakamı verdi
Başlık ResmiDünyaca ünlü bankadan altın tahmini! 2027 için bu rakamı verdi
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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