Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

10 yıl sonra ilk grev! Dünyaca ünlü otomotiv devinde kriz: 55 bin 200 aracın üretimi aksadı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
10 yıl sonra ilk grev! Dünyaca ünlü otomotiv devinde kriz: 55 bin 200 aracın üretimi aksadı
Fotoğraf Başlığı 10 yıl sonra ilk grev! Dünyaca ünlü otomotiv devinde kriz: 55 bin 200 aracın üretimi aksadı

Hyundai Motor’da 10 yılın ilk tam grevi başladı! Ücret ve çalışma koşullarında anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve giderken, temmuz sonundan bu yana süren eylemler nedeniyle 55 bin 200 aracın üretimi aksadı. Üretim kaybının 1,67 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Türkiye’de otomotiv sektörünün önde gelen markalarından biri olan ve yeni modelleri ve yatırımlarıyla otomotiv pazarındaki faaliyetlerini sürdüren Hyundai’de işçiler greve gitti.

Yetkili sendikanın cuma günü başlattığı grevde işçiler, ücret görüşmelerinde sonuç alınamadığını belirterek tam greve gitti. Hyundai için ise bu durum dikkat çekici oldu. Söz konusu grev, Hyundai Motor’da 10 yılın ilk tam grevi olarak kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Evini satanlar dikkat! Zorunlu Deprem Sigortası
EKONOMİ

Evini satanlar dikkat! Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni dönem

Temmuz ayının sonlarından bu yana devam eden iş bırakma eylemlerinin ardından gelen tam grevde işçiler, ücret ve çalışma koşulları kapsamında hak arayışlarını sürdürüyor.

İşçileri koruyan ve temsil eden Kore Metal İşçileri Sendikası (KMWU), ücret ve çalışma koşullarının yanı sıra emeklilik yaşının yükseltilmesini ve yapay zekâ ile otomasyonun istihdam üzerindeki etkilerine karşı çalışanlara daha güçlü iş güvencesi sağlanmasını istiyor.

10 yıl sonra ilk grev! Dünyaca ünlü otomotiv devinde kriz: 55 bin 200 aracın üretimi aksadı
Başlık Resmi10 yıl sonra ilk grev! Dünyaca ünlü otomotiv devinde kriz: 55 bin 200 aracın üretimi aksadı

Artan yapay zekâ ve robotik teknolojiler insan gücünün yerini alırken, küresel şirketler maliyetlerini azaltmak için teknolojilerini kullanmaya devam ediyor. Değişen teknoloji koşullarından ise işçiler etkileniyor. Böylelikle çalışanların istihdam güvenliği konusundaki endişeleri artıyor.

HYUNDAİ VE KİA ÇALIŞANLARI MİTİNG DÜZENLEYECEK

Hyundai Motor, iştiraki Kia Corp ve bu şirketlerin tedarikçilerinde çalışan grevci işçilerin, Hyundai Motor’un Seul’deki genel merkezi önünde miting düzenlemesi bekleniyor.

10 yıl sonra ilk grev! Dünyaca ünlü otomotiv devinde kriz: 55 bin 200 aracın üretimi aksadı
Başlık Resmi10 yıl sonra ilk grev! Dünyaca ünlü otomotiv devinde kriz: 55 bin 200 aracın üretimi aksadı

Yonhap Haber Ajansı'nın tahminlerine göre söz konusu eylemler Hyundai için büyük bir baskı oluşturabileceği öngörülürken bu grev, ayrıca şirketi büyük bir zararla karşı karşıya bıraktı. Temmuz sonundan bu yana gerçekleştirilen kısmi iş bırakma eylemleri nedeniyle 55 bin 200 aracın üretimi aksadı. Üretim kaybının toplam değerinin ise 2,3 trilyon wonu, yani yaklaşık 1,67 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Tam grevin başlamasıyla birlikte üretim kaybının daha da büyümesi bekleniyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞAM’A ENTEGRE TAMAM
ŞAM’A ENTEGRE TAMAM
SDG tasfiye oldu, YPG dağılıyor
KİRLİ OYUNLARI BİR BİR ANLATTI
KİRLİ OYUNLARI BİR BİR ANLATTI
Aziz İhsan Aktaş'tan çok konuşulacak sözler
GRAM ALTIN 7 BİN TL’Yİ AŞTI!
GRAM ALTIN 7 BİN TL’Yİ AŞTI!
Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı
24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU!
24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU!
Türkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti
YENİ MERTENS BATRAKOV!
YENİ MERTENS BATRAKOV!
Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
FON MU MEVDUAT MI?
FON MU MEVDUAT MI?
Getiriler çok farklı tabloya işaret etti
İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
Tatilde erken alan değil 'son dakikacı' kazandı
TRİBÜNLERDEKİ YAPILARA DARBE!
TRİBÜNLERDEKİ YAPILARA DARBE!
'Forza' ve 'Yalı' içinde 28 şüpheli yakalandı
MARMARA’DA KORKUTAN SENARYO
MARMARA’DA KORKUTAN SENARYO
Adalar Fayı’ndaki 1 günlük değişim sonrası açıkladı
DARP VEYA BOĞUŞMA İZİ YOK
DARP VEYA BOĞUŞMA İZİ YOK
3 kardeşin cesedi bulundu! Kayıp kardeşten haber var
KARTAL'DAN 6'DA 6!
KARTAL'DAN 6'DA 6!
Beşiktaş, tur kapısını ardına kadar araladı
EV ALACAKLAR DİKKAT!
EV ALACAKLAR DİKKAT!
Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni dönem
"ÖN YARGILI OLMAYIN"
Baba-oğlu katletti, sözleri 'pes' dedirtti
BİNASI OLMADAN REKOR KIRDI
BİNASI OLMADAN REKOR KIRDI
Yeni açıldı, köklü tıp fakültelerini geride bıraktı
BURUK'UN UNUTTUĞU BİRİ DAHA
BURUK'UN UNUTTUĞU BİRİ DAHA
G.Saray'a yıllar sonra sessiz sedasız veda
DEVASA TÜNELLER HAZIR!
DEVASA TÜNELLER HAZIR!
45 dakikalık yol, 10 dakikaya inecek
KUŞ KAÇAKÇISINA AĞIR CEZA!
KUŞ KAÇAKÇISINA AĞIR CEZA!
Traktörün gizli bölmesinden binlerce saka kuşu çıktı
SOSYAL MEDYA TARANIYOR
SOSYAL MEDYA TARANIYOR
Adalet ahkâmı kesen hesaplar mercek altında
FAHİŞ KİRAYA İADE YOLU!
FAHİŞ KİRAYA İADE YOLU!
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar
"TEL AVİV'İN SONU OLUR"
Uzmanlar Netanyahu'nun küstahlığını değerlendirdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ebru Şahin’in yeni dizisi açıklandı! Partneri Uğur Güneş olacak
Ebru Şahin’in yeni dizisi açıklandı! Partneri Uğur Güneş olacak
Kaydet
24 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti
24 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti
Kaydet
İş yeri yakınındaki denizde boğulmuştu! Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı
Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.