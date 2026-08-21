Hyundai Motor’da 10 yılın ilk tam grevi başladı! Ücret ve çalışma koşullarında anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve giderken, temmuz sonundan bu yana süren eylemler nedeniyle 55 bin 200 aracın üretimi aksadı. Üretim kaybının 1,67 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Türkiye’de otomotiv sektörünün önde gelen markalarından biri olan ve yeni modelleri ve yatırımlarıyla otomotiv pazarındaki faaliyetlerini sürdüren Hyundai’de işçiler greve gitti.

Yetkili sendikanın cuma günü başlattığı grevde işçiler, ücret görüşmelerinde sonuç alınamadığını belirterek tam greve gitti. Hyundai için ise bu durum dikkat çekici oldu. Söz konusu grev, Hyundai Motor’da 10 yılın ilk tam grevi olarak kaydedildi.

Temmuz ayının sonlarından bu yana devam eden iş bırakma eylemlerinin ardından gelen tam grevde işçiler, ücret ve çalışma koşulları kapsamında hak arayışlarını sürdürüyor.

İşçileri koruyan ve temsil eden Kore Metal İşçileri Sendikası (KMWU), ücret ve çalışma koşullarının yanı sıra emeklilik yaşının yükseltilmesini ve yapay zekâ ile otomasyonun istihdam üzerindeki etkilerine karşı çalışanlara daha güçlü iş güvencesi sağlanmasını istiyor.

10 yıl sonra ilk grev! Dünyaca ünlü otomotiv devinde kriz: 55 bin 200 aracın üretimi aksadı

Artan yapay zekâ ve robotik teknolojiler insan gücünün yerini alırken, küresel şirketler maliyetlerini azaltmak için teknolojilerini kullanmaya devam ediyor. Değişen teknoloji koşullarından ise işçiler etkileniyor. Böylelikle çalışanların istihdam güvenliği konusundaki endişeleri artıyor.

HYUNDAİ VE KİA ÇALIŞANLARI MİTİNG DÜZENLEYECEK

Hyundai Motor, iştiraki Kia Corp ve bu şirketlerin tedarikçilerinde çalışan grevci işçilerin, Hyundai Motor’un Seul’deki genel merkezi önünde miting düzenlemesi bekleniyor.

10 yıl sonra ilk grev! Dünyaca ünlü otomotiv devinde kriz: 55 bin 200 aracın üretimi aksadı

Yonhap Haber Ajansı'nın tahminlerine göre söz konusu eylemler Hyundai için büyük bir baskı oluşturabileceği öngörülürken bu grev, ayrıca şirketi büyük bir zararla karşı karşıya bıraktı. Temmuz sonundan bu yana gerçekleştirilen kısmi iş bırakma eylemleri nedeniyle 55 bin 200 aracın üretimi aksadı. Üretim kaybının toplam değerinin ise 2,3 trilyon wonu, yani yaklaşık 1,67 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Tam grevin başlamasıyla birlikte üretim kaybının daha da büyümesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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