Filenin Sultanları Polonya'ya diş geçiremedi! İşte son 16'daki rakibimiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasının son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. 14 maçlık Avrupa Şampiyonası yenilmezlik serisi sona eren Filenin Sultanları, grubu 4 galibiyetle ikinci sırada tamamladı. Milliler, son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla A Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamladı. 5 maçın tamamını kazanan Polonya ise grubu lider bitirdi.

Filenin Sultanları'nın bu yenilgisi, Avrupa Şampiyonası'ndaki 14 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi.

İLK SET TÜRKİYE'NİN

Karşılaşmaya etkili başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Vargas'ın hücumdaki etkili oyunuyla skoru 12-6'ya getirdi. Polonya'nın yaptığı hataları iyi değerlendiren milliler, Elif Şahin'in plasesiyle farkı 8 sayıya çıkardı: 19-11.

Üstünlüğünü setin sonuna kadar sürdüren Türkiye, Polonyalı Szczurowska'nın hücumda topu dışarı göndermesiyle ilk seti 25-15 kazandı.

Filenin Sultanları Polonyaya diş geçiremedi! İşte son 16daki rakibimiz

POLONYA KARŞILIK VERDİ

İkinci sete daha iyi başlayan Polonya, Wenerska'nın bloğuyla 12-7 öne geçti. Türkiye'nin toparlanmasıyla fark 1 sayıya kadar inse de Polonya, molanın ardından hücumdaki etkinliğini yeniden artırdı.

Polonya, ikinci seti 25-21 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette de üstün taraf Polonya oldu. Obiala'nın sayısıyla 9-6 öne geçen Polonya, özellikle bloklarda etkili bir performans sergiledi. Rakibinin hücumlarını durdurmayı başaran Polonya, seti 25-22 kazanarak maçta 2-1 öne geçti.

MİLLİLER MAÇI KARAR SETİNE TAŞIDI

Dördüncü sete taraftarının desteğini arkasına alarak başlayan Türkiye, Zehra Güneş'in bloğuyla 5-0'lık seri yakaladı. Vargas'ın smaçıyla farkı 7 sayıya çıkaran milliler, oyundaki üstünlüğünü set boyunca korudu.

Türkiye, dördüncü seti 25-16 kazanarak mücadeleyi karar setine taşıdı.

Filenin Sultanları Polonyaya diş geçiremedi! İşte son 16daki rakibimiz

KARAR SETİNDE POLONYA KAZANDI

Maçın final setinde Polonya hızlı başladı. Stefanik'in üst üste yaptığı iki ace ile 8-2'lik üstünlük yakalayan Polonya, avantajını setin kalan bölümünde de korudu.

Polonya, karar setini 15-10, karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak A Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

Bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda 14 maç sonra mağlubiyet yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada yoluna devam edecek. Millilerin son 16 turundaki rakibi Azerbaycan oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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