Filenin Sultanları Polonya'ya diş geçiremedi! İşte son 16'daki rakibimiz
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasının son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. 14 maçlık Avrupa Şampiyonası yenilmezlik serisi sona eren Filenin Sultanları, grubu 4 galibiyetle ikinci sırada tamamladı. Milliler, son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla A Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamladı. 5 maçın tamamını kazanan Polonya ise grubu lider bitirdi.
Filenin Sultanları'nın bu yenilgisi, Avrupa Şampiyonası'ndaki 14 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi.
İLK SET TÜRKİYE'NİN
Karşılaşmaya etkili başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Vargas'ın hücumdaki etkili oyunuyla skoru 12-6'ya getirdi. Polonya'nın yaptığı hataları iyi değerlendiren milliler, Elif Şahin'in plasesiyle farkı 8 sayıya çıkardı: 19-11.
Üstünlüğünü setin sonuna kadar sürdüren Türkiye, Polonyalı Szczurowska'nın hücumda topu dışarı göndermesiyle ilk seti 25-15 kazandı.
POLONYA KARŞILIK VERDİ
İkinci sete daha iyi başlayan Polonya, Wenerska'nın bloğuyla 12-7 öne geçti. Türkiye'nin toparlanmasıyla fark 1 sayıya kadar inse de Polonya, molanın ardından hücumdaki etkinliğini yeniden artırdı.
Polonya, ikinci seti 25-21 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette de üstün taraf Polonya oldu. Obiala'nın sayısıyla 9-6 öne geçen Polonya, özellikle bloklarda etkili bir performans sergiledi. Rakibinin hücumlarını durdurmayı başaran Polonya, seti 25-22 kazanarak maçta 2-1 öne geçti.
Filenin Sultanları durdurulamıyor: 4'te 4 yaptık!
MİLLİLER MAÇI KARAR SETİNE TAŞIDI
Dördüncü sete taraftarının desteğini arkasına alarak başlayan Türkiye, Zehra Güneş'in bloğuyla 5-0'lık seri yakaladı. Vargas'ın smaçıyla farkı 7 sayıya çıkaran milliler, oyundaki üstünlüğünü set boyunca korudu.
Türkiye, dördüncü seti 25-16 kazanarak mücadeleyi karar setine taşıdı.
KARAR SETİNDE POLONYA KAZANDI
Maçın final setinde Polonya hızlı başladı. Stefanik'in üst üste yaptığı iki ace ile 8-2'lik üstünlük yakalayan Polonya, avantajını setin kalan bölümünde de korudu.
Polonya, karar setini 15-10, karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak A Grubu'nu namağlup lider tamamladı.
Bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda 14 maç sonra mağlubiyet yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada yoluna devam edecek. Millilerin son 16 turundaki rakibi Azerbaycan oldu.