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Ekonomi

Mollakara Altın Madeni, cari açığa 2,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak

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Mollakara Altın Madeni, cari açığa 2,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak

Ağrı’daki Mollakara Altın Madeni, 250 milyon dolarlık yatırımla üretime başladı. İlk 5 yılda yaklaşık 17 ton altın üretilmesi ve bugünkü fiyatlarla Türkiye’nin cari dengesine 2,5 milyar dolarlık katkı sağlanması bekleniyor.

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Türkiye’nin yer altındaki serveti ekonomiye kazandırılıyor. 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Ağrı’daki Mollakara Altın Madeni’nin ilk 5 yıllık dönemde Türkiye’nin cari dengesine bugünkü fiyatlarla 2,5 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Yaklaşık 18 yıllık arama, etüt, fizibilite ve mühendislik çalışmalarının ardından üretim aşamasına ulaşan Mollakara’da 16 Haziran’da açık ocak üretimine başlandığını, 16 Temmuz’da ise ilk altın dökümünün gerçekleştirildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgede yeni arama çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

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Türkiye’nin yüksek miktarda altın ithal ettiğine dikkat çeken Yılmaz, yerli altın üretiminin artırılmasının cari açığın azaltılmasına doğrudan katkı sağlayacağını söyledi. Mollakara’da üretilecek 17 tona yakın altının bugünkü fiyatlarla yaklaşık 2,5 milyar dolarlık değere karşılık geldiğini belirten Yılmaz “Bu tesis Türkiye’nin altın üretimini tek başına yüzde 10 arttırmış olacak. 30 tonu 33 tona çıkarmış olacağız. Tesis, ülkemizin beş yıllık süreçte cari dengesinin iyileşmesine, cari açığın düşmesine sadece bu tesisin 2,5 milyar dolarlık bir katkısı olacak” ifadelerini kullandı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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