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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç ne zaman, kiminle?

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç ne zaman, kiminle?
Fotoğraf Başlığı Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç ne zaman, kiminle?

Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı lig aşaması karşılaşmalarının programı netleşti. Siyah-beyazlı temsilcinin Avrupa serüvenindeki rakipleri ve maç tarihleri belli olurken, taraftarların en çok merak ettiği ilk karşılaşmanın detayları da ortaya çıktı. İşte, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk sınavında Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, ardından sırasıyla Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer-Sheva, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia ile mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ İLK MAÇI NE ZAMAN, KİMİNLE?

Beşiktaş 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasını 17 Eylül 2026 tarihinde oynayacak. Siyah-beyazlıların ilk rakibi Marsilya olacak.

Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç ne zaman, kiminle?
Başlık ResmiBeşiktaşın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç ne zaman, kiminle?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

17 Eylül 2026: Beşiktaş - Marsilya
15 Ekim 2026: Hoffenheim - Beşiktaş
22 Ekim 2026: Beşiktaş - Crystal Palace
5 Kasım 2026: Celtic - Beşiktaş
26 Kasım 2026: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
10 Aralık 2026: Bayer Leverkusen - Beşiktaş
21 Ocak 2027: Beşiktaş - Saint-Gilloise
28 Ocak 2027: Omonia - Beşiktaş

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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