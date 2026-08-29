Uğurcan Çakır neden yok, sakat mı? Göztepe maçında Jankat Yılmaz maça ilk 11'de başlıyor!

Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kalede beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, maç öncesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadroda değişikliğe gidilmesinin ardından ilk 11'den çıkarıldı.

Uğurcan Çakır'ın yerine genç kaleci Jankat Yılmaz, Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak. Maçın başlamasına kısa süre kala ortaya çıkan gelişme Galatasaray taraftarlarının dikkatini çekerken, Uğurcan Çakır'ın neden forma giymediği de merak konusu oldu.

UĞURCAN ÇAKIR NEDEN YOK, SAKAT MI?

Göztepe karşılaşması öncesinde Galatasaray'ın ilk 11'inde sürpriz bir değişiklik yapıldı. Kaleyi koruması beklenen Uğurcan Çakır, maç öncesinde kendisini iyi hissetmemesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Tecrübeli kalecinin yaşadığı rahatsızlığın ardından teknik heyet, kalede değişiklik yapma kararı aldı. Böylece Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki mücadelesinde kaleyi Jankat Yılmaz koruyacak.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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