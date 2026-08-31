Trabzonspor'da Faslı ismin bileti kesildi

Trabzonspor yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Geçen sezon alınan ve beklentileri tam olarak karşılayamayan 24 yaşındaki orta sahanın Fransız ekibi Nice’e kiralanması gündemde. Faslı oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor.

Trabzonspor’da transfer hareketliliği sürüyor. Yabancı takviyelerine devam eden bordo mavililer, kontenjanda yer açmak için Bouchouari ile yollarını ayırmayı planlıyor. Geçen sezon başında St. Etienne’den 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki orta saha, beklentilerin uzağında kaldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Nice, Bouchouari’yi kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslara başladı. Oyuncunun da Fransa’ya dönüş fikrine sıcak baktığı belirtildi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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