Benfica'nın, Anatoliy Trubin'in ayrılması halinde eski kalecisi Ederson'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Fenerbahçe yönetiminin ise 33 yaşındaki file bekçisini satmayı düşünmediği ve Portekiz ekibine olumsuz cevap verdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de kaleci Ederson'un geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Portekiz basını, Benfica'nın Brezilyalı file bekçisini yeniden kadrosuna katmak istediğini öne sürerken, sarı-lacivertli yönetimin transfer konusundaki tavrı netleşti.

Fenerbahçe'de Ederson için sürpriz gelişme: Net karar verildi

BENFICA'DAN EDERSON İÇİN HAREKET PLANI

Portekiz'in A Bola gazetesinde yer alan habere göre Benfica, mevcut kalecisi Anatoliy Trubin'in takımdan ayrılması durumunda rotasını eski oyuncusu Ederson'a çevirmeyi planlıyor.

Benfica'da teknik direktör Marco Silva'nın göreve gelmesinin ardından Trubin'in kaleyi Samuel Soares'e kaptırması, Ukraynalı kalecinin geleceğini belirsiz hale getirdi. Trubin'in ayrılığı halinde Portekiz ekibinin deneyimli bir kaleci transferi için Ederson'u gündemine aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Ederson için sürpriz gelişme: Net karar verildi

FENERBAHÇE SATIŞA SICAK BAKMIYOR

Benfica'nın ilgisine rağmen Fenerbahçe'nin Ederson'u göndermek gibi bir planının bulunmadığı aktarıldı. Sarı-lacivertli yönetimin, Portekiz ekibinden gelen ilgiye olumsuz cevap verdiği ve Brezilyalı kalecinin takımda tutulmasını istediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Ederson'un yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılabileceği gündeme gelmişti. Ancak takımda kalan 33 yaşındaki kaleci, yeni sezona başarılı bir performansla başladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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