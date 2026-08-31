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2026 ÖBA giriş ekranı! Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlıyor?

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2026 ÖBA giriş ekranı! Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Fotoğraf Başlığı 2026 ÖBA giriş ekranı! Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlıyor?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin eylül dönemi mesleki çalışma takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan programa göre çalışmaların ilk bölümü Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek. Seminerlerin başlangıç ve bitiş saatleri ile ikinci hafta uygulanacak yüz yüze programın ayrıntıları öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlıyor?

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Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını sürdüren öğretmenler için eylül ayı mesleki çalışma programının ayrıntıları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu takvim doğrultusunda program iki aşamalı olarak uygulanacak. İlk hafta çevrim içi eğitimlere ayrılırken ikinci hafta çalışmalar görev yerlerinde yüz yüze devam edecek. ÖBA üzerinden gerçekleştirilecek seminerin erişime açılacağı saat ve eğitimin tamamlanması gereken son tarih de Bakanlık tarafından duyuruldu.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Öğretmenlerin 2026 Eylül dönemi mesleki çalışmalarının ilk haftası 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrim içi gerçekleştirilecek. "2026 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" başlıklı eğitim, 1 Eylül Salı günü saat 08.00'de ÖBA üzerinden erişime açılacak. "2026 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" başlıklı eğitim, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlanabilecektir.

2026 ÖBA giriş ekranı! Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Başlık Resmi2026 ÖBA giriş ekranı! Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Mesleki çalışmaların ikinci bölümü ise 7-11 Eylül tarihleri arasında yüz yüze yapılacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında alanında öğretim programı değişikliği bulunan ve daha önce ilgili eğitimi almayan öğretmenler, il milli eğitim müdürlüklerinin planlamasına göre eğitimlere katılacak. Daha önce eğitim alanlar ile alanında program değişikliği bulunmayan öğretmenler ise okul veya kurum müdürlüklerinin hazırladığı program doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.

2026 ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ÖBA GİRİŞ EKRANI

Öğretmenlerin çevrim içi mesleki çalışma seminerine katılımı Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek. ÖBA, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik eğitim içeriklerinin sunulduğu platform olarak kullanılıyor. 2026 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Semineri de 1 Eylül saat 08.00 itibarıyla sistem üzerinden öğretmenlerin erişimine açılacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ÖBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Editör : İREM ÖZCAN
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