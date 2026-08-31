Sahibinin ölümünü fırsat bildi! Yarım kalan inşaattan 3,5 milyon liralık malzeme çaldı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, sahibinin vefat etmesi üzerine yapımı durdurulan 10 katlı bir site inşaatına girerek yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde elektrik panosu, kablo tesisatı ve musluk çalan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerinin 250 saatlik güvenlik kamerası kaydını titizlikle incelemesi sonucu yakalandı. 13 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen ve hırsızlık anları çevredeki kameralara saniye saniye yansıyan 30 yaşındaki İ.Ç., düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nilüfer Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSINilüfer

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