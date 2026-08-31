Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarında 15 kişi tutuklandı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarında 15 kişi tutuklandı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde çıkan 97 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 15 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalara dair resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Yeşil Vatan'ın korunmasına dair mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Gürlek, 1 Haziran’dan itibaren 97 orman yangınına ilişkin 69 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi. Akın Gürlek, 15 şüphelinin ise tutuklandığını belirtti.

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeşil Vatanımızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi; 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 Haziran’dan bugüne kadar ise 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. 15 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor."

Gürlek, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, kolluk birimlerimizle ve orman muhafaza ekiplerimizle koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ediyor. Bir kez daha ifade ediyorum: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin." ifadelerini kullandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
Togg'un yeni modeli görücüye çıktı
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Facianın bir numaralı ismi kendini böyle savundu
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
"Kızım 'gondol gibi' dedi, ellerimden kayıp gitti"
10 YILLIK OYUN BOZULDU
10 YILLIK OYUN BOZULDU
Kaza yapanın telefonu anında çalıyordu...
MİLLİ ANTRENÖR ÖLDÜRÜLDÜ
MİLLİ ANTRENÖR ÖLDÜRÜLDÜ
Spor salonunda korkunç cinayet!
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
Real Madrid' "tamam" derse 2'sinden biri gidecek
DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR?
DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR?
750 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL oldu?
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
Rumlar insanlığını unutunca İngiliz vekil isyan etti!
SONRASI DAHA DA İLGİNÇ
SONRASI DAHA DA İLGİNÇ
İzleyenler inanamıyor! Otobüse çarpıp içeri uçtu
WHATSAPP BAŞINI YAKTI!
WHATSAPP BAŞINI YAKTI!
Gizli kamera skandalında kritik delil
'GÖÇ KRİZİNE NEDEN OLDULAR'
'GÖÇ KRİZİNE NEDEN OLDULAR'
İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail fitnesine işaret etti
FİYATLAR 3,5 YILIN ZİRVESİNDE
FİYATLAR 3,5 YILIN ZİRVESİNDE
Avrupa'da doğal gaz alarmı! Bu kış zor geçecek
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
Eski takım arkadaşı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
SAÇINI KAZITAN BİLE KAÇAMIYOR!
SAÇINI KAZITAN BİLE KAÇAMIYOR!
Birçok ünlüye burada uyuşturucu testi yapılmıştı
ACİLE GİRİP ÇÖMELDİ...
ACİLE GİRİP ÇÖMELDİ...
16 yaşındaki çocuk tuvalette doğurduğu bebeği çöpe attı
TAKIMININ BORCUNU KAPATTI
TAKIMININ BORCUNU KAPATTI
İki milyon euro ödedi, transfer yasağını kaldırdı
40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR!
40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR!
9 yıl önce yazıldığı kurs hayatını değiştirdi!
LİMANDA ÇARESİZ BEKLEYİŞ!
LİMANDA ÇARESİZ BEKLEYİŞ!
Faciaya rağmen geçmek zorundalar
ÖZÇALIŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA
ÖZÇALIŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Gizli kamera skandalında dikkat çeken iddia!
AYLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
AYLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Reha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
2026 ÖBA giriş ekranı! Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Kaydet
İzleyenler inanamıyor! Otobüse çarptı, açık kapıdan içeri uçtu! Sonrası ise şaşkına çevirdi
Otobüse çarptı, açık kapıdan içeri uçtu! Sonrası ise şaşkına çevirdi
Kaydet
Sahibinin ölümünü fırsat bildi! Yarım kalan inşaattan 3,5 milyon liralık malzeme çaldı
Sahibinin ölümünü fırsat bildi! Yarım kalan inşaattan 3,5 milyon liralık malzeme çaldı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.