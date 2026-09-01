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Dünya

Meksika'da polis karakoluna bombalı saldırı! Yaralılar var

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Meksika'da polis karakoluna bombalı saldırı! Yaralılar var

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde bir polis karakoluna patlayıcı yüklü araçla bombalı saldırı düzenlendi. Meydana gelen saldırıda 2'si ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Meksika'da polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

​​​​​​​Zacatecas Eyalet Başsavcılığından yapılan açıklamada, eyalete bağlı Ojocaliente Emniyet Müdürlüğü binası yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, saldırı sonucu yaralanan 10 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Radyo kuruluşu Grupo Formula'ya konuşan Başsavcı Cristian Paul Camacho, pazar gecesi suç örgütü mensupları tarafından Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı düzenlendiğini doğrulayarak, "Saldırganlar ne yazık ki eylemlerinde patlayıcı da kullandı." dedi.

Meksika'da polis karakoluna bombalı saldırı! Yaralılar var
Başlık ResmiMeksika'da polis karakoluna bombalı saldırı! Yaralılar var

"10 YARALIMIZ VAR"

Camacho, güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını vurgulayarak, "Aralarında emniyet teşkilatı görevlilerinin de bulunduğu toplam 10 yaralımız var. Şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Güvenlik güçleri duruma müdahale ederek kontrolü sağladı." ifadelerini kullandı.

Yerel medyanın "bombalı araç saldırısı" olarak nitelendirdiği eylemin, Başsavcının da doğruladığı iddialara göre ülkenin en güçlü suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) mensupları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Meksika'da polis karakoluna bombalı saldırı! Yaralılar var
Başlık ResmiMeksika'da polis karakoluna bombalı saldırı! Yaralılar var

Öte yandan Meksika hükümetine bağlı Güvenlik Kabinesi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ojocaliente Emniyet Müdürlüğüne yönelik patlayıcı cihazla gerçekleştirilen saldırının ardından olayları aydınlatmak ve sorumluları tespit edip yakalamak amacıyla başlatılan soruşturmalarda eyalet yetkilileriyle tam bir koordinasyon ve işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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CJNG ELEBAŞI EL MENCHO ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Jalisco Yeni Nesil Karteli elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes Meksiko ordusunun operasyonu sonucu 22 Şubat'ta öldürülmüştü.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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