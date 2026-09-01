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Dünya

Kolombiya'da depremden yarım milyona yakın kişi etkilendi

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Kolombiya'da depremden yarım milyona yakın kişi etkilendi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden 450 bini aşkın kişinin doğrudan etkilendiğini açıkladı.

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Ulusa sesleniş konuşmasında Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ülkenin resmen yeni bir "yeniden inşa" dönemine girdiğini belirterek, arama kurtarma ve kayıp kişileri arama çalışmalarının ihtiyaç duyulduğu sürece sürdürüleceğini bildirdi.

De la Espriella, son bilançoya göre doğal afetten 16 eyalete bağlı 497 belediyede, 213 bin 400 aileden toplam 452 bin 782 Kolombiyalının doğrudan etkilendiğini söyledi. Afette şu ana kadar 331 kişinin hayatını kaybettiğini anlatan De la Espriella, 4 bin 497 kişinin yaralandığını ve 152 kişinin halen kayıp olduğunu ifade etti.

De la Espriella, depremin yol açtığı hasarın boyutunun altyapı verileriyle de ortaya çıktığını, 35 bin 987 evin tamamen yıkıldığını ve 198 bin 601 evin ağır veya orta düzeyde hasar gördüğünü belirtti.

Ulusal basına göre depremde ayrıca 4 bin 261 okul ve eğitim merkezi, 404 hastane ve sağlık merkezi, 121 içme suyu ve dağıtım şebekesi, 89 araç köprüsü ile 482 kara yolu ve bağlantı noktası hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Kolombiya'da depremden yarım milyona yakın kişi etkilendi
Başlık ResmiKolombiya'da depremden yarım milyona yakın kişi etkilendi

TOLİMA'DAKİ ORMAN YANGINLARI

Cumhurbaşkanı De La Espriella, ulusa seslenişinde Tolima eyaletinde devam eden çevre acil durumuna da dikkati çekerek, eyalette çıkan yangınlarda 50 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu ve bunun yaklaşık 28 bin hektarının doğrudan tarım ve hayvancılık arazisi olduğunu söyledi.

Alevlerin eyaletteki çok sayıda belediyede üreticileri ve hayvan varlığını ağır şekilde etkilediğini dile getiren De La Espriella, yangınların büyük bölümünün "kriminal ellerce" kasıtlı olarak çıkarıldığına dair ciddi emareler bulunduğunu ve adli sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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