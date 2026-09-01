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Spor

Tugay Kerimoğlu'ndan Leroy Sane için olay iddia

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Tugay Kerimoğlu'ndan Leroy Sane için olay iddia

Galatasaray'da Göztepe maçında oyuna sonradan dahil olan Leroy Sane'nin vücut dili eleştirilirken, Tugay Kerimoğlu'ndan yıldız futbolcu için çarpıcı açıklamalar geldi. Kerimoğlu, Sane'nin gitmek ister gibi bir havası olduğunu öne sürdü.

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Son 4 yılın şampiyonu Galatasaray'da Alman yıldız Leroy Sane Göztepe maçına yedek başlamıştı. Sane, 74. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil olmuştu. TRT Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılı futbolcu Sane’nin vücut dilini eleştirerek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Tugay Kerimoğlu'ndan Leroy Sane için olay iddia
Başlık ResmiTugay Kerimoğlu'ndan Leroy Sane için olay iddia

"Benim takıldığım esas nokta Sane." diyen Kerimoğlu şunları söyledi:

"GİTMEK İSTER GİBİ HAVASI VAR"

"Oyuna girdiğinde vücut dili benim çok hoşuma gitmedi. Vazgeçmişlik var, heyecandan uzak. Takımdan gitmek ister gibi havası var. Yedek kulübesinde oturmayı kabul etmediği ortada olan bir şey ama formsuz olduğunda diğerlerinin de hakkı olduğunu unutmamak lazım. Okan Hoca forma adaletini doğru dağıtacaksa bunun karşılığını o da yaşayacaktır."

Tugay Kerimoğlu'ndan Leroy Sane için olay iddia
Başlık ResmiTugay Kerimoğlu'ndan Leroy Sane için olay iddia

SANE'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Sane, 2025/26 sezonunda Galatasaray formasıyla toplam 43 maça çıkarken 7 gol, 9 asist kaydetti. Yıldız futbolcu, 2026/27 sezonunda ise şu ana kadar 3 maçta 1 gol attı.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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