Tugay Kerimoğlu'ndan Leroy Sane için olay iddia

Son 4 yılın şampiyonu Galatasaray'da Alman yıldız Leroy Sane Göztepe maçına yedek başlamıştı. Sane, 74. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil olmuştu. TRT Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılı futbolcu Sane’nin vücut dilini eleştirerek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Benim takıldığım esas nokta Sane." diyen Kerimoğlu şunları söyledi:

"Oyuna girdiğinde vücut dili benim çok hoşuma gitmedi. Vazgeçmişlik var, heyecandan uzak. Takımdan gitmek ister gibi havası var. Yedek kulübesinde oturmayı kabul etmediği ortada olan bir şey ama formsuz olduğunda diğerlerinin de hakkı olduğunu unutmamak lazım. Okan Hoca forma adaletini doğru dağıtacaksa bunun karşılığını o da yaşayacaktır."