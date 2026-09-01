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Dünya

Düğüm 30 yıl sonra çözüldü! Tupac cinayetinde katil belli oldu

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Düğüm 30 yıl sonra çözüldü! Tupac cinayetinde katil belli oldu

Las Vegas'ta jüri, ünlü rapçi Tupac Shakur'un öldürülmesi davasında eski çete lideri Duane Keith Davis'i suçlu buldu. Karar, rapçinin vurularak öldürülmesinden yaklaşık 30 yıl sonra geldi.

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Las Vegas'taki Clark County Bölge Mahkemesi'nde görülen davada jüri, 63 yaşındaki Duane Keith Davis'in Tupac Shakur'un ölümündeki rolü nedeniyle cinayetten suçlu olduğu kararını verdi. Jüri, yaklaşık üç saat süren değerlendirmenin ardından kararını açıkladı.

Duane Keith Davis
Başlık ResmiDuane Keith Davis

İTİRAFLARI DELİL SAYILDI

Davis'in 2019 tarihli anı kitabı "Compton Street Legend" da dahil olmak üzere, sanığın cinayetle ilgili kendi itirafları davanın en önemli delilleri arasında yer aldı. Savcılık, Davis'in farklı yıllardaki dört ayrı olayda kaydedilen sekiz saatlik konuşmalarını da mahkemeye sundu.

New York Post gazetesi Tupac'ın ölüm haberini manşetten duyurmuştu
Başlık ResmiNew York Post gazetesi Tupac'ın ölüm haberini manşetten duyurmuştu

OLAY GECESİ

7 Eylül 1996 gecesi Shakur ve plak şirketi kurucusu Marion "Suge" Knight, MGM Grand'daki Mike Tyson boks maçını izlemeye gitti. Shakur ve Knight, kırmızı ışıkta durduklarında yanlarına yanaşan beyaz bir Cadillac'tan ateş açıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tupac vurulduktan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Rapçinin ekibinin daha önce Davis'in yeğeni Orlando Anderson'ı dövdüğü iddia edildi. Davis, anı kitabında olay anında o araçta olduğunu ve yanında bir Glock taşıdığını yazmıştı. Davis, "Yeğenime saldırmaları bize bir şeyler yapmak için yeşil ışık yaktı. Pac yanlış oyunu seçti" ifadelerini kullanmıştı.

Duane Keith Davis
Başlık ResmiDuane Keith Davis

MAHKEME SÜRECİ VE KARAR

Clark County Bölge Savcısı Marc DiGiacomo ve Başsavcı Yardımcısı Binu Palal, davada 25 tanık dinletti. Jüri kararını açıkladığında Shakur'un kız kardeşi Sekyiwa Shakur gözyaşlarına boğulurken, Davis'in oğlu elleriyle yüzünü kapattı. Yargıç Carli Kierny, Davis'in ceza duruşmasını 13 Ekim olarak belirledi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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