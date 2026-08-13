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Spor

Voleybolda 2026-2027 sezonu fikstür çekimi: Liglerde ilk hafta programı

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Voleybolda 2026-2027 sezonu fikstür çekimi: Liglerde ilk hafta programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ile SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapıldı. Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezon 4 Ekim Pazar günü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise sezon 17 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

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Fişekhane'de gerçekleştirilen voleybolda 2026-2027 sezonu fikstür çekimine; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve antrenörler katıldı.

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Milli takımın başarısında kulüplerin en büyük pay sahibi olduğunu belirten Üstündağ, "Antrenörlerimizin, kulüplerimizin, sponsorlarımızın büyük katkısı var. 2026-2027 sezonunun tüm kulüplerimize, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı, huzurlu, başarılı, fair play ölçüleri içinde güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza, sporcularımıza başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Mehmet Akif Üstündağ
Başlık ResmiMehmet Akif Üstündağ

Vodafone Sultanlar Ligi 4 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 13 Aralık Pazar günü sona erecek. İkinci yarı maçları 20 Aralık Cumartesi günü başlayıp, normal sezon 20 Mart Cumartesi günü tamamlanacak. Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak.

SMS Grup Efeler Ligi'nde müsabakalar 17 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Ligin ilk yarısı 26 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. 10 Ocak 2027'de oynanacak maçlarla ligde ikinci yarı başlayaca. Normal sezon 4 Nisan Pazar günü sona erecek. Ligde play-off maçları nisan ayında gerçekleştirilecek.

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Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin

VakıfBank-Beşiktaş

Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Peron

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Aras Kargo-Zerenspor

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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