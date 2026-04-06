Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kişi hakkında savcılığın itirazı sonrası karar değişti. Yeniden gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz ay başlatılan “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde önceki gün jandarma ekipleri belediye binasında geniş çaplı inceleme başlatmış, bilgisayarlar ve çeşitli dijital materyallere el koymuştu.

3 İSİM SERBEST BIRAKILMIŞTI

Yürütülen çalışmalar kapsamında CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Ancak savcılığın karara itiraz etmesi üzerine süreç yeniden değişti. Üç isim, akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı ve jandarma ekipleri tarafından Bolu Adliyesi’ne götürüldü. Burada yeniden hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

