BOLSEV Vakfı’nın 116,8 milyon TL’lik gelirinden öğrencilere sadece 11,9 milyon harcadığı, buna karşılık milyonlarca liralık mama ve dört adet araç satın aldığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ - İrtikâp soruşturmasında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki dosyaya, “Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı”nın (BOLSEV) mali verileri hakkındaki iddialara yenileri eklendi.

Özcan’ın “Öğrencilere burs topladım” dediği BOLSEV Vakfı ve bağlı şirketi ile ilgili dikkat çeken mali veriler ortaya çıktı. 2024-2025 yılları arasında toplam 116,8 milyon TL gelir elde eden BOLSEV’in öğrencilere 11,9 milyon TL harcadığı, sokak köpeklerine ise 10 milyon TL’lik mama alımı yaptığı tespit edildi.

Tanju Özcan soruşturmasında yeni iddia: Burs diye alıp kedi-köpeğe harcamışlar

FAALİYET İLE UYUMSUZ

MASAK raporlarına göre, BOLSEV’den Hermos Gıda isimli şirkete 6 milyon 834 bin 310 TL para transferi gerçekleştirilmiş, 2025 yılında kuzu etli pirinçli köpek maması, tavuk etli kedi maması gibi açıklamalarla 10 milyon TL’nin üzerinde kedi ve köpek maması alımı yapılmış, daha sonra 5 milyon liralık iade faturası düzenlenmiş. MASAK raporunda, söz konusu meblağlarda alım ve iade faturası düzenlenmesinin ve şirketin faaliyet alanıyla uyumsuz olarak mama alımı ve iadesi gerçekleştirmesinin dikkat çekici olduğu belirtiliyor.

BOLSEV’in mama alımı yaptığı Hermos Gıda’nın Manisa’da bulunduğu, şirketin vergi kaçakçılığı suçundan istihbari bilgi paylaşılan firmalar arasında olduğu ve şirketin ortaklarından Yılmaz Akın’ın CHP İzmir Güzelbahçe ilçe teşkilatında parti üyesi olduğu öğrenildi. Öte yandan, BOLSEV’in 2025 yılında hâlen üzerine kayıtlı bulunan ve toplam değeri 11 milyon 300 bin TL’yi aşan dört adet sıfır kilometre araç satın aldığı ortaya çıktı.

ZARAR BİLDİRMİŞ AMA...

MASAK raporlarında, Tanju Özcan’ın oğlu Can Özcan’ın öğrenci olmasına rağmen bir yıl süren ticari hayatında yüksek bir finansal işlem hacmine ulaştığı görüldü. Tek ticaretini babasına ve sahibi olduğu şirkete yapan Can Özcan’ın 2022 yılında 293 bin lira zarar bildirerek ticari faaliyetlerini sonlandırdığı tespit edildi. Can Özcan’ın buna rağmen toplam değeri 7,3 milyon TL olan iki adet gayrimenkul ile iki adet sıfır araba aldığı MASAK raporlarına yansıdı. Raporda Can Özcan ile ilgili “Şahsın yaşı ve geçmiş çalışma hayatı ile mali ve mesleki profili dikkate alındığında gerçekleştirdiği finansal işlemler ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu anlaşılmıştır” deniliyor.

