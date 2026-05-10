Otomobil satışlarındaki SUV payı her geçen gün artıyor. Markaların Mayıs ayı fiyat listelerini açıklamasıyla birlikte en ucuz SUV modelleri de belli oldu. İşte Türkiye’de 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV modelleri…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak-Nisan döneminde 290.870 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu. SUV modellerin payı yüzde 64’ü geçti. Ocak ayında bu oran yüzde 60’tı. Otomobil satışlarında SUV hakimiyeti her geçen gün artıyor.

En çok SUV satan markalara baktığımızda Volkswagen Ocak-Nisan döneminde 22.576 adetle yine lider durumda. 17.739 adetlik satışla Peugeot ikinci marka oldu. Toyota ise 13.361 adetle üçüncü sırada.

