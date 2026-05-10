Türkiye’nin 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV’ları
Otomobil satışlarındaki SUV payı her geçen gün artıyor. Markaların Mayıs ayı fiyat listelerini açıklamasıyla birlikte en ucuz SUV modelleri de belli oldu. İşte Türkiye’de 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV modelleri…
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak-Nisan döneminde 290.870 adet otomobil satışı gerçekleşti.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu. SUV modellerin payı yüzde 64’ü geçti. Ocak ayında bu oran yüzde 60’tı. Otomobil satışlarında SUV hakimiyeti her geçen gün artıyor.
En çok SUV satan markalara baktığımızda Volkswagen Ocak-Nisan döneminde 22.576 adetle yine lider durumda. 17.739 adetlik satışla Peugeot ikinci marka oldu. Toyota ise 13.361 adetle üçüncü sırada.
TÜRKİYE’NİN EN UCUZ SUV MODELİ HANGİSİ?
Markalar Mayıs ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni listelerle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz SUV modeller belirlendi.
Peki Türkiye’nin en ucuz SUV otomobili hangisi? Mayıs ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun fiyatları sıfır SUV modeller haberimizde.
İşte Türkiye’nin en ucuz 2026 model sıfır SUV modelleri…
|Model
|Fiyat
|Hyundai INSTER
|1.550.000 TL
|Hyundai Bayon
|1.560.000 TL
|Dacia Jogger
|1.595.000 TL
|Opel Frontera Elektrik
|1.600.000 TL
|Dacia Sandero Stepway
|1.681.000 TL
|Citroen e-C3 Aircross
|1.740.000 TL
|Fiat Egea Cross
|1.799.900 TL
|Skoda Kamiq
|1.802.100 TL
|Renault Duster
|1.825.000 TL
|Kia Xceed
|1.840.000 TL
|Togg T10X
|1.869.048 TL
|Ford Puma
|1.897.100 TL
|Seat Arona
|1.968.000 TL
|Fiat 600e
|1.969.900 TL
|Ford Puma Gen-E
|1.976.500 TL
|Opel Mokka
|1.988.000 TL
|Suzuki Vitara Hibrit
|1.999.000 TL
|Kia Stonic
|1.999.000 TL