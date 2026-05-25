Adana'da siber dolandırıcılık soruşturması kapsamında ele geçirilen bir cep telefonunun şifresinin kırılmasıyla ortaya çıkarılan yasa dışı bahis ve kara para ağına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki takibi sırasında örgütün, seri numarası belirlenmiş 5 liralık banknotlarla "havala" yöntemi kullanarak milyonlarca lirayı fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılının mayıs ayında S.T.'nin evine düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirdi. Şifresi kırılan telefon üzerinden yapılan incelemelerde, KKTC bağlantılı yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık ağı deşifre edildi.

"HAVALA" YÖNTEMİYLE VURGUN

Soruşturma kapsamında örgütün para transfer yöntemine ilişkin dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Teknik ve fiziki takipte, örgüt üyelerinin aklanan parayı "havala" olarak bilinen yöntemle kurye sistemi üzerinden taşıdığı belirlendi. Sistemde, kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının ise Kapalı Çarşı ile Adana'daki bazı kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği tespit edildi.

5 LİRA İLE MİLYONLUK VURGUN

Polis ekipleri, kurye tarafından söz konusu 5 liralık banknotun teslim edilmesinin ardından kuyumcu ve döviz bürolarından valizlerle nakit para teslim alındığını belirledi. Bu yöntemle milyonlarca liralık suç gelirinin dövize çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı öğrenildi.

KUYUMCU VE DÖVİZCİLERE KOMİSYON

Soruşturma dosyasında, operasyonda el konularak kayyum atanan bazı kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemler karşılığında yüzde 10 komisyon aldığı bilgisine de yer verildi.

HALİL FALYALI CİNAYETİYLE BAĞLANTISI VAR

Öte yandan, örgüt lideri olduğu öne sürülen KKTC vatandaşı Selahattin A.U.'nun, bir yakınının düğünü için Türkiye'ye geldiği sırada İstanbul'da yakalandığı öğrenildi. Dijital verilerde, Selahattin A.U.'nun 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki içerisinde olduğu yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Adana merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 kişi tutuklandı.

HAVALA SİSTEMİ NEDİR?

Havala sistemi, paranın sınırları fiziksel olarak geçmediği, tamamen güvene ve iletişime dayalı gayriresmi bir para transfer yöntemidir. Sistem, bankalar yerine "havaladar" adı verilen yerel aracılar ağı üzerinden işler. İşleyiş oldukça basittir: Gönderici, bulunduğu ülkedeki veya şehirdeki aracıya parayı teslim eder ve ona bir şifre verir. Bu aracı, alıcının ülkesindeki veya şehrindeki diğer aracıyla iletişime geçer. Alıcı, oradaki aracıya gidip sadece şifreyi söyleyerek parayı teslim alır. Böylece ortada resmi bir hesap hareketi, banka komisyonu veya uluslararası bir EFT/SWIFT işlemi olmadan transfer gerçekleşmiş olur. Aracılar ise kendi aralarındaki hesaplaşmayı daha sonra nakit takası veya ticaret yoluyla çözer.

Yüzyıllardır özellikle Orta Doğu ve Güney Asya'da kullanılan bu sistem, günümüzde düşük masrafı ve hızı nedeniyle göçmenler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ancak hiçbir resmi denetime tabi olmaması ve paranın izinin sürülememesi, havala sistemini kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerin finansmanı için de cazip bir "gölge ekonomi" aracı haline getiriyor. Bu nedenle küresel finans otoriteleri ve güvenlik güçleri, kayıt dışı işleyen bu ağı sıkı bir şekilde denetlemeye ve engellemeye çalışıyor.

