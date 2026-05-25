Anadolu Ajansı • Serik
Antalya'da minibüsler çarpıştı: 13 turist yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde iki tur minibüsünün çarpışması sonucu 13 turist yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde Mustafa Özdemir yönetimindeki tur minibüsü, Belek-Kadriye Turizm Caddesi'nde Halil Ayna idaresindeki tur minibüsüyle çarpıştı.
13 TURİST YARALANDI
Kazada minibüslerde bulunan 13 turist yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
