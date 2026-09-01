Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile baş başa görüştü. Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşmesinde Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğini, barışın bölgeye can suyu olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı, iki liderin görüşmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Bişkek’te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Liderler Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın özellikle enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı iş birliği adımlarının kıymetinin bölgemizdeki atmosferde daha iyi anlaşıldığını, 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla ilişkilerimizi her alanda derinleştirmemizin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti.



Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğimizi, sağlanacak barışın bölgemize can suyu olacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi’ne davet etti."

ZİRVE BAŞLADI

Öte yandan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi başladı. Ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ŞİÖ üyesi ülkelerin liderleri İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi tek tek karşıladı.

Liderler daha sonra aile fotoğrafı çektirdi, zirvenin düzenleneceği salona geçti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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