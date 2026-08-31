Çanakkale’deki evinde kalp krizi geçirdikten sonra anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, hastanedeki takip sürecinin ardından taburdu. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Tatil için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesinde bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam Paşaköy'deki evinde rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikâyetiyle ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Cem Yılmaz'ın son sağlık durumu belli oldu! Takip süreci sona erdi

CEM YILMAZ ANJİYO OLDU

Daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edilen ünlü komedyene anjiyo yapıldı. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulandı.

ÜNLÜ KOMEDYEN TABURCU OLDU

Operasyonun ardından sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini tamamladı. Durumu stabil olan ve herhangi bir şikâyeti bulunmayan Yılmaz, ilaçları düzenlenerek bugün saat 19.30 sıralarında taburcu edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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