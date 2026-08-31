Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Cem Yılmaz'ın son sağlık durumu belli oldu! Takip süreci sona erdi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Cem Yılmaz'ın son sağlık durumu belli oldu! Takip süreci sona erdi

Çanakkale’deki evinde kalp krizi geçirdikten sonra anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, hastanedeki takip sürecinin ardından taburdu. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Tatil için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesinde bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam Paşaköy'deki evinde rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikâyetiyle ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Cem Yılmaz'ın son sağlık durumu belli oldu! Takip süreci sona erdi
Başlık ResmiCem Yılmaz'ın son sağlık durumu belli oldu! Takip süreci sona erdi

CEM YILMAZ ANJİYO OLDU

Daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edilen ünlü komedyene anjiyo yapıldı. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulandı.

ÖNERİLEN HABERLER
"Durumu iyi, espri bile yapıyor!" Cem Yılmaz
MAGAZİN

"Durumu iyi, espri bile yapıyor!" Cem Yılmaz'ın sağlık durumunda yeni gelişme

ÜNLÜ KOMEDYEN TABURCU OLDU

Operasyonun ardından sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini tamamladı. Durumu stabil olan ve herhangi bir şikâyeti bulunmayan Yılmaz, ilaçları düzenlenerek bugün saat 19.30 sıralarında taburcu edildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ABD'YE HÜRMÜZ'DE İKİNCİ ŞOK
ABD'YE HÜRMÜZ'DE İKİNCİ ŞOK
İran'dan yeni 'MQ-9' hamlesi
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
İŞ BİRLİĞİ KURUMSALLAŞIYOR
'Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak karar
'MOLA' SÜRESİ DEĞİŞTİ
'MOLA' SÜRESİ DEĞİŞTİ
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar...
3 TRANSFERDE SICAK GELİŞME
3 TRANSFERDE SICAK GELİŞME
Galatasaray'dan yerli operasyonu
ÇORUM FK 11'İ BELLİ OLDU
ÇORUM FK 11'İ BELLİ OLDU
Beşiktaş'ta Italiano'dan Vlahovic kararı
ATİNA VE TEL AVİV ANLAŞTI
ATİNA VE TEL AVİV ANLAŞTI
3 milyar avroluk 'Aşil Kalkanı' için el sıkıştılar
"KAFALARINI KESECEĞİM"
Başörtülü kadınlara ve bebeklere skandal sözler!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
Geride yürek yakan bu liste kaldı
GEMİ YARIN YOLA ÇIKIYOR
GEMİ YARIN YOLA ÇIKIYOR
Türkiye'den Girne'deki arama çalışmalarına destek
BİNLERCE TÜRK'E 'SINIR DIŞI'
BİNLERCE TÜRK'E 'SINIR DIŞI'
AB verileri açıkladı, rakamlar şaşırttı
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor
VEDA ETTİ!
VEDA ETTİ!
Lionel Messi'den tarihi karar
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Mavi Vatan açıklaması!
HYUNDAI'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ
HYUNDAI'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ
Bronco ve Wrangler'a yeni rakip
252 BİN TL MAAŞ VERİLECEK
252 BİN TL MAAŞ VERİLECEK
Avrupa ülkesinde Türkler için yeni iş kapısı açıldı!
MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
Kenan Yıldız'dan kötü haber
100 KİŞİYİ KURTARAN KAHRAMAN!
100 KİŞİYİ KURTARAN KAHRAMAN!
Faciada yardıma ilk koşan isim o anları anlattı
LAHEY KARARINI AÇIKLADI
LAHEY KARARINI AÇIKLADI
Terör saldırısı sonrası o anlaşma askıya alınmıştı!
"CANIM YANIYOR"
Acılı vatandaştan, Üstel'e canlı yayında tepki!
ALİYEV'E DİKKAT ÇEKTİLER
ALİYEV'E DİKKAT ÇEKTİLER
Bişkek'te Putin'i kızdıran görüntü!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Tır dorsesinin altına saklandı! Arif Kocabıyık yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Arif Kocabıyık yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Kaydet
Trabzonspor'un Amedspor maçı 11'i açıklandı: Yeni transfer kadroda
Trabzonspor'un Amedspor maçı 11'i açıklandı
Kaydet
Beşiktaş'ta Italiano'dan Vlahovic kararı: Çorum FK 11'i belli oldu
Beşiktaş'ta Italiano'dan Vlahovic kararı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.