Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İki lider, Washington'da varılan mutabakatların uygulanması, ekonomik ilişkiler, sınırların belirlenmesi ve TRIPP güzergahında atılacak adımları görüştü.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi, bölgesel diplomasinin en sıcak saatlerine sahne olurken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın gerçekleştirdiği ikili görüşme dikkatleri üzerine çekti.

Aynı zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisini çeken bu yakın temas, Kafkasya’daki barış sürecinde atılan yeni adımları hızlandırdı.

Bişkek'te Putin'i kızdıran görüntü! Paşinyan, Azerbaycan anlaşmasına dikkat çekti

WASHİNGTON MUTABAKATLARI VE TRIPP GÜZERGAHI MASADA

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, 8 Ağustos 2025'te gerçekleştirilen Washington Barış Zirvesi'nin önemine dikkati çekerek, imzalanan Ortak Bildiri ile "Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Anlaşma" metninin parafe edilme sürecini değerlendirdi.

Bişkek'te Putin'i kızdıran görüntü! Paşinyan, Azerbaycan anlaşmasına dikkat çekti

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri de Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) oldu. Liderler, projenin hayata geçirilmesine yönelik pratik adımları ve ulaşım bağlantılarının geliştirilmesini öngören projeleri ele aldı.

Ekonomik işbirliği başlığında ise Azerbaycan'ın Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatı ile üçüncü ülkelerden gönderilen tahıl ve ürünlerin Azerbaycan üzerinden transit geçişi detaylı şekilde görüşüldü. Sınırların belirlenmesi sürecinde ilgili komisyonların çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurgulayan Aliyev ve Paşinyan, parlamenterler ile sivil toplum temsilcileri arasındaki temasların karşılıklı güvene katkı sağladığını açıkladı.

Bişkek'te Putin'i kızdıran görüntü! Paşinyan, Azerbaycan anlaşmasına dikkat çekti

PAŞİNYAN'DAN MOSKOVA'YA MESAJ: "STRATEJİK ORTAK GÖRMÜYORUZ"

Bişkek’teki zirve öncesinde Erivan’da açıklamalarda bulunan Başbakan Paşinyan, 2022'deki sınır çatışmalarında Ermenistan'a destek vermediği gerekçesiyle Rusya'yı o tarihten bu yana stratejik ortak olarak görmediklerini yinelemişti. Paşinyan, Rusya'nın Ermenistan hükümetinin 2026-2031 programında “stratejik ortak” olarak tanımlanmamasının da bu sürecin doğal sonucu olduğunu söylemişti.

Bişkek'te Putin'i kızdıran görüntü! Paşinyan, Azerbaycan anlaşmasına dikkat çekti

PUTİN'DEN ZİRVE TRAFİĞİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Manas" Havalimanı'na inişinde Kırgız Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Adılbek Kasımaliyev tarafından karşılanırken, zirve kapsamında ŞİÖ Liderler Konseyi toplantısına katılmak ve aralarında Çin, Hindistan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu 9 liderle görüşme gerçekleştirmek üzere temaslarına başladı. Ancak Rus basınında Bişkek'te Aliyev ile Paşinyan'ın doğrudan ve samimi diyalog kurması, Kafkasya'daki Rus etkisini by-pass eden Washington eksenli barış ve ulaşım koridoru projelerinin sahada karşılık bulduğunun göstergesi olarak değerlendiriiyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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