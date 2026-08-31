Rusya'da vurulan dev kargo gemisi Şile'de karaya oturdu

Rusya'da saldırıya uğrayan ve mürettebatı tarafından terk edilen 108 metre uzunluğundaki OMSKİY-107 isimli kargo gemisi Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı bildirilen Rusya bayraklı 108 metre uzunluğundaki "OMSKİY-107" adlı kargo gemisi, sürüklenerek Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu. Kaptan köşkü yanmış ve ağır hasar almış geminin mürettebatının saldırının sonrasında cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği bildirildi. Karaya oturan gemi havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı bildirilen Rusya bayraklı "OMSKİY-107" adlı kargo gemisi, mürettebatın gemiyi terk etmesinin sonrasında Karadeniz'de sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 108 metre uzunluğundaki gemi, sürüklenerek İstanbul'un Şile ilçesi Alacalı Sahili açıklarına kadar geldi.

Rusyada vurulan dev kargo gemisi Şilede karaya oturdu

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Geminin kontrolsüz biçimde kıyıya doğru ilerlediğini fark eden vatandaşların ihbarı sonrasında bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. Ekipler, kıyıya ulaşarak karaya oturan geminin olduğu bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla alakalı inceleme başlatıldı.

Karaya oturan geminin kaptan köşkünün yanmış ve ağır hasar görmüş olduğu görüldü. Gemide olan mürettebatın saldırının sonrasında cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği bildirildi. Saldırının ne zaman ve ne şekilde yapıldığı ile alakalı ise henüz net bir bilgi yok.

Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturan ve kıyıya oldukça yakın olduğu görülen gemi havadan görüntülendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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