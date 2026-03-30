İcardi krizi çözüldü! Galatasaray, yıldız oyuncunun imaj hakkını ödedi
Sarı kırmızılılarda golcü oyuncunun 4 milyon avroluk alacağı ödendi ve Trabzonspor maçı öncesi maddi bir sıkıntı kalmadı.
Ali Naci Küçük - Galatasaray Kulübü, millî takım arasında sarı kırmızılı camiada Mauro İcardi’nin geciken imaj hakkı alacağını da ödeyerek problemi ortadan kaldırdı. Yönetim cuma günü, İcardi’nin avukatları ile bir araya gelerek bu problemi çözdü.
Kontratında 6 milyon avro yıllık garanti ücreti ve 4 milyon avro da imaj hakkı ödemesi bulunan golcü oyuncunun 2025-26 sezonuna ait miktarların tamamı yatırıldı.
EKSİKSİZ YATIRILDI
Ayrıca Mauro İcardi’nin imaj hakları sözleşmesini şahıslar ile değil Galatasaray Kulübü ile yaptığının da altı çizildi. Nef/Timur Şehircilik, Özbek Turizm, Arma Global ve Sixt şirketi ile sarı kırmızılı kulübün sözleşme imzaladığı bu dört şirketin de anlaşmayı İcardi değil, Galatasaray Kulübü ile yaptığı vurgulandı. Bazı şirketlerden ödeme gecikse de tangocunun imaj hakları parası eksiksiz yatırıldı.