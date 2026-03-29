26. şampiyonluğa kilitlenen sarı kırmızılılarda Dursun Özbek yönetimi, galibiyet primini 2 milyon avro olarak belirledi. Oyuncuların alacaklarının da ödenmesiyle moraller tavan yaptı

ALİ NACİ KÜÇÜK - Okan Buruk yönetiminde dört yıl üst üste şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray’da yönetim şimdiden kolları sıvadı!

Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalma ödülü olan 11.8 milyon avronun neredeyse tamamı ile oyuncularının bonservis ödemelerini gerçekleştiren Galatasaray, Trabzonspor maçı için de harekete geçti.

Futbolcuların maaşı, bonservis ödemeleri ve primlerini gerçekleştirerek ‘borçsuzluk kağıdını’ alan yönetim kritik maç için de özel ödül belirledi.

BAŞKAN AÇIKLAYACAK

Tüm takımın Trabzonspor deplasmanındaki maça odaklanması, 26.şampiyonluk yolundaki önemini de ortaya koymak adına Dursun Özbek ve ekibi, 2 milyon avroluk dev prim belirledi. Beşiktaş derbisi için 1.5 milyon avro, Başakşehir galibiyeti için ise 1 milyon avro prim dağıtan sarı kırmızılılar bu kez tarifeyi yükseltti.

Başkan Özbek, millî takım kampındaki oyuncuların da takıma dönmesi ile özel primi takıma açıklayacak ve takım üzerinde ekstra bir motivasyon sağlayacak.



