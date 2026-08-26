Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Doğanın Kanunu bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Doğanın Kanunu bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak?
Fotoğraf Başlığı Doğanın Kanunu bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak?

Doğanın Kanunu dizisinin ekran yolculuğunun devam edip etmeyeceği yeni bölümleri takip eden izleyicilerin gündeminde. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı yapımla ilgili final kararı televizyon kulislerine yansırken, dizinin kaçıncı bölümde biteceği ve final tarihi araştırılıyor.

Kaydet
a- | +A

Star TV'nin yaz sezonunda ekrana getirdiği Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu, Yaman ve Doğa'nın geçmişten gelen hesaplaşmayla başlayan hikayesini çarşamba akşamları izleyiciyle buluşturuyor. Dizinin 11. bölümüyle de izlenme sıralamasında güçlü performansını sürdürmesine rağmen yeni sezona devam edip etmeyeceğine ilişkin kulis bilgileri gündeme geldi.

DOĞANIN KANUNU BİTİYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ay Yapım'ın Star TV için hazırladığı dizi, yaz sezonunun ardından yeni sezona devam etmeyecek ve 13. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlayacak.

Final bilgisi televizyon kulislerine dayanıyor. Star TV'nin resmi Doğanın Kanunu sayfasında ise 26 Ağustos itibarıyla dizinin neden sona ereceğine ilişkin ayrı bir açıklama yayımlanmadı.

Doğanın Kanunu bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak?
Başlık ResmiDoğanın Kanunu bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak?

DOĞANIN KANUNU KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Doğanın Kanunu'nun 13. bölümüyle final yapacağı belirtiliyor. Dizi 10 Haziran 2026'da ilk bölümüyle Star TV'de yayın hayatına başlamıştı. Yaz boyunca çarşamba akşamları ekrana gelen yapımın 13. bölümünün aynı zamanda son bölüm olması planlanıyor.

Yayın takviminde son dakika değişikliği yapılmaması halinde final bölümünün 2 Eylül 2026 Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor. Böylece Yaman ile Doğa'nın Urla'daki çiftlikte kesişen hikayesi 13 bölümlük ekran macerasının ardından tamamlanacak.

Doğanın Kanunu bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak?
Başlık ResmiDoğanın Kanunu bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak?

DOĞANIN KANUNU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu final yapıyor. Ancak dizinin neden final yapacağı konusunda Star TV veya yapım şirketi tarafından açıklama gelmedi. Televizyon kulislerine yansıyan bilgilere göre yapımın 13. bölümle birlikte tamamlanması planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER
Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu
HABERLER
Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
51 kişi disipline sevk edildi, işte listedeki isimler
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
Ölümcül ilaç iddiasında gerçek başka çıktı
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
Facebook ve Instagram’ın geleceğini değiştirecek
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
Erdoğan’ın sözündeki asırlık mesaj
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
Faizsiz 5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarı
PARAŞÜT FACİASI!
PARAŞÜT FACİASI!
Cansız bedenleri saatler sonra bulundu
MERAKLA BEKLENİYORDU
MERAKLA BEKLENİYORDU
Türkiye'den F-35 için yeni hamle!
“SURİYE TÜRKİYE’YE BAĞLANDI”
“SURİYE TÜRKİYE’YE BAĞLANDI”
MHP'li Topsakal’dan dikkat çeken SDG açıklaması
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceğim"
'HAVAYA UÇURACAĞIZ'
'HAVAYA UÇURACAĞIZ'
ABD'li savcıdan Trump'a skandal tehdit!
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
Jimmy Durmaz'dan çok konuşulacak Ibrahimovic itirafı
ÇİFTE DEHŞET KAMERADA!
ÇİFTE DEHŞET KAMERADA!
360 bin TL ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu
KUYTUL SOPAYI SIRTINDA KIRMIŞ!
KUYTUL SOPAYI SIRTINDA KIRMIŞ!
Gizli tanık beyanı çarpıcı olayı ortaya çıkardı
İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI
İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI
400 tonluk kale halatla böyle çekildi
GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Yanan ormanlık arazinin imara açıldığı iddiası!
'BOŞ VAATLERE GÜVENİYOR'
'BOŞ VAATLERE GÜVENİYOR'
Alman basını Netanyahu’nun Türkiye oyununu deşifre etti
ÖLÜM GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
ÖLÜM GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
Şerife'yi öldüren caninin ilk ifadesi!
"ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK"
Erdoğan'dan Malazgirt'te dünyaya net mesaj!
TARİH VERDİLER
TARİH VERDİLER
GTA 6 sızıntısı sonrası beklenen açıklama geldi!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İletişim Başkanı Duran'dan SDG'nin feshi mesajı: Terörsüz bölge vizyonunda kararlılık sürecek
İletişim Başkanı Duran'dan SDG'nin feshi mesajı!
Kaydet
Çinli hackerlar NASA ve ABD Senatosu'nu hedef aldı! Bilanço hesaplanamıyor
Çinli hackerlar NASA ve ABD Senatosu'nu hedef aldı! Bilanço hesaplanamıyor
Kaydet
Ferencvaros'ta Borbely’den Salah analizi
Ferencvaros'ta Borbely’den Salah analizi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.