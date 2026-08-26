Doğanın Kanunu dizisinin ekran yolculuğunun devam edip etmeyeceği yeni bölümleri takip eden izleyicilerin gündeminde. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı yapımla ilgili final kararı televizyon kulislerine yansırken, dizinin kaçıncı bölümde biteceği ve final tarihi araştırılıyor.

Star TV'nin yaz sezonunda ekrana getirdiği Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu, Yaman ve Doğa'nın geçmişten gelen hesaplaşmayla başlayan hikayesini çarşamba akşamları izleyiciyle buluşturuyor. Dizinin 11. bölümüyle de izlenme sıralamasında güçlü performansını sürdürmesine rağmen yeni sezona devam edip etmeyeceğine ilişkin kulis bilgileri gündeme geldi.

DOĞANIN KANUNU BİTİYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ay Yapım'ın Star TV için hazırladığı dizi, yaz sezonunun ardından yeni sezona devam etmeyecek ve 13. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlayacak.

Final bilgisi televizyon kulislerine dayanıyor. Star TV'nin resmi Doğanın Kanunu sayfasında ise 26 Ağustos itibarıyla dizinin neden sona ereceğine ilişkin ayrı bir açıklama yayımlanmadı.

Doğanın Kanunu bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak?

DOĞANIN KANUNU KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Doğanın Kanunu'nun 13. bölümüyle final yapacağı belirtiliyor. Dizi 10 Haziran 2026'da ilk bölümüyle Star TV'de yayın hayatına başlamıştı. Yaz boyunca çarşamba akşamları ekrana gelen yapımın 13. bölümünün aynı zamanda son bölüm olması planlanıyor.

Yayın takviminde son dakika değişikliği yapılmaması halinde final bölümünün 2 Eylül 2026 Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor. Böylece Yaman ile Doğa'nın Urla'daki çiftlikte kesişen hikayesi 13 bölümlük ekran macerasının ardından tamamlanacak.

Doğanın Kanunu bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak?

DOĞANIN KANUNU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu final yapıyor. Ancak dizinin neden final yapacağı konusunda Star TV veya yapım şirketi tarafından açıklama gelmedi. Televizyon kulislerine yansıyan bilgilere göre yapımın 13. bölümle birlikte tamamlanması planlanıyor.

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