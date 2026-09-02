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Dilan Polat çocuk sahibi olmak için tedavi görüyordu! “İkinci kaybımız” oldu diyerek duyurdu

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Dilan Polat çocuk sahibi olmak için tedavi görüyordu! “İkinci kaybımız” oldu diyerek duyurdu

Bir süredir çocuk sahibi olmak için tedavi gören Dilan Polat, yeniden hamile kaldığını ancak gebeliğinin düşükle sonuçlandığını açıkladı. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikinci kez bebeğini kaybettiğini belirterek yaşadığı sürecin kendisi için oldukça zor olduğunu anlattı.

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Dilan Polat, sosyal medyada yaptığı açıklamayla takipçileriyle üzücü haberi paylaştı. Uzun süredir çocuk sahibi olmak için tedavi gören Polat, yeniden hamile kaldığını ancak gebeliğinin bebeğini kaybetmesiyle sonuçlandığını duyurdu.

“İKİNCİ BİR KAYBIMIZ DAHA OLDU”

Polat, ikinci kez gebelik kaybı yaşadığını söyledi. Açıklamasında, “Evet, ikinci bir kaybımız daha oldu. Tekrar bir bebeğimiz daha oldu, tutunamadan kaybettik” ifadelerini kullandı.

Hamilelik haberinin basına da yansıdığını belirten Polat, bu nedenle süreci bir süre kamuoyundan uzak yaşamayı tercih ettiklerini anlattı.

Dilan Polat çocuk sahibi olmak için tedavi görüyordu! “İkinci kaybımız” oldu diyerek duyurdu
Başlık ResmiDilan Polat çocuk sahibi olmak için tedavi görüyordu! “İkinci kaybımız” oldu diyerek duyurdu

“BELKİ STRES, BELKİ BU KADAR KAYGI”

Dilan Polat, ilerleyen dönemde yeniden çocuk sahibi olma ihtimallerinin bulunduğunu belirterek, “Kısmet belki tekrar olur. Eğer olursa yeniden paylaşırım” dedi.

Polat ayrıca şubat ayından bu yana ikinci bir gebelik yaşadığını, ancak değerleri çok fazla yükselmeden gebeliğin sonlandığını ifade etti. Yaşadığı gebelik kayıplarının nedenine ilişkin ise “Belki stres, belki bu kadar kaygı” sözlerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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