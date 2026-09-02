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Avrupa ve Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Geri sayım başladı!

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Avrupa ve Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Geri sayım başladı!
Fotoğraf Başlığı Avrupa ve Türkiyede transfer dönemi ne zaman bitiyor

Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, kulüplerin kadro planlamalarında kritik döneme girildi. Süper Lig ekipleri yeni sezon kadrolarını şekillendirmek için çalışmalarını sürdürürken, transfer yapmak isteyen takımlar için yaz döneminin sona ereceği tarih de merak ediliyor. Avrupa ve Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusu gündeme gelirken transfer sürecine dair tüm detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan resmi takvim doğrultusunda Süper Lig'de yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. Avrupa'nın önde gelen liglerinde transfer penceresi eylül ayının ilk günlerinde kapanırken, Türkiye'de kulüpler birkaç gün daha transfer çalışmalarını sürdürebilecek. Peki, Avrupa ve Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor?

TÜRKİYE'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'de 2026-2027 futbol sezonunun yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 14 Mayıs 2026 tarihli toplantısında yeni sezonun transfer ve tescil dönemlerine ilişkin takvimi belirledi. Süper Lig ve TFF bünyesindeki profesyonel liglerde ilk transfer dönemi 22 Haziran 2026'da başlarken 4 Eylül 2026'da tamamlanacak.

Avrupa ve Türkiyede transfer dönemi ne zaman bitiyor? Geri sayım başladı!
Başlık ResmiAvrupa ve Türkiyede transfer dönemi ne zaman bitiyor? Geri sayım başladı!

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A'da transfer dönemi 1 Eylül 2026'da kapandı. İspanya'da ise kulüpler transfer işlemleri için 2 Eylül son gün.

LigBaşlangıçBitiş
Premier Lig15 Haziran 20261 Eylül 2026
Ligue 115 Haziran 20261 Eylül 2026
Bundesliga (Almanya)1 Temmuz 20261 Eylül 2026
Serie A29 Haziran 20261 Eylül 2026
LaLiga2 Temmuz 20262 Eylül 2026
Süper Lig22 Haziran 20264 Eylül 2026
Bundesliga (Avusturya)1 Temmuz 20268 Eylül 2026
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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