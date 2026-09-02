Ünlü milyarder Zuckerberg 200 yıllık tarihi kale satın aldı: Nedeni ise çok konuşulacak

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in, İrlanda'nın Waterford bölgesinde 19. yüzyılda inşa edilen tarihi Strancally Kalesi'ni satın aldığı bildirildi.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan ile birlikte İrlanda’da yaklaşık 200 yıllık tarihi bir kaleyi satın aldı. Zuckerberg’in yeni mülkünün milyonlarca euro değerinde olduğu belirtildi.

Ünlü milyarder 200 yıllık tarihi kale satın aldı: Nedeni ise çok konuşulacak

NEDENİ BELLİ OLDU

Meta Sözcüsü, Zuckerberg ve ailesinin tarihi mülkün bakımını sürdürmekten ve Meta'nın uluslararası merkezinin bulunduğu İrlanda'da zaman geçirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ünlü milyarder 200 yıllık tarihi kale satın aldı: Nedeni ise çok konuşulacak

ÜNLÜ CEO'DAN MİLYARLIK YATIRIM

Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'ın satın aldığı kalenin, yaklaşık 440 dönümlük arazi üzerinde bulunduğu ve değerinin 20 ila 30 milyon euro arasında olduğu tahmin ediliyor.

Ünlü milyarder 200 yıllık tarihi kale satın aldı: Nedeni ise çok konuşulacak

1830 civarında inşa edilen Strancally Kalesi, İrlanda'nın güneydoğusundaki Waterford bölgesinde, Blackwater Nehri'ne bakan konumda bulunuyor. Kale daha önce kapsamlı bir restorasyondan geçirilmişti.

Zuckerberg'in kaleyi satın alması, İrlanda'daki tarihi mülklerin varlıklı yabancı yatırımcılar tarafından satın alınmasına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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