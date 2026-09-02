Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimin bir işletmede 500 kilogram bozuk et ve ciğer ele geçirildi. İş yeri mühürlenirken bozuk et ve ciğerler de imha edildi.

Gaziantep'te zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 500 kilo bozuk ciğer ve et ürünü bulundu.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin gıda güvenliğine yönelik denetimlerinde, üretim koşullarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı belirlendi. Halk sağlığını tehdit eden iş yerinde yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edilirken, işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Gaziantep'te bir iş yerinde ele geçirilen 500 kilo bozuk et ve ciğer imha edildi

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yaptığı denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekiplerinin son denetimlerinde ortaya çıkan görüntüler, gıda üretiminde hijyen ve sağlık kurallarına uyulmasının önemini bir defa daha gösterdi. Denetim esnasında, üretim koşullarına uygun olmayan bir ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemelerin sonrasında iş yerinde bulunan yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edildi. Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletme ise mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Gaziantepte bir iş yerinde ele geçirilen 500 kilo bozuk et ve ciğer imha edildi

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceklerini, özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini söyleyerek, "Denetimlerimizde karşılaştığımız manzaralar, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Zabıta ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde, üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yaptığı tespit edilen iş yerinde yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürününü imha ettik. İş yerini mühürleyerek faaliyetten men ettik. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya taviz yok. Denetimlerimizi kararlılıkla ve aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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