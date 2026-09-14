Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: "Yanında olmayı sürdüreceğiz"
Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Suriye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şam'da Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve İçişleri Bakanı Hattab ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Fidan, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması konusunda ortak iradenin teyit edildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği iki günlük ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgenin kritik günlerden geçtiği bir süreçte Suriye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Ziyaretin ilk gününde Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildiğini belirten Fidan, Dışişleri Bakanı Şeybani ve İçişleri Bakanı Hattab ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.
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ERDOĞAN'IN ZİYARETİ DE ELE ALINDI
Görüşmelerde Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, Suriye halkının huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak iradenin bir kez daha teyit edildiğini kaydeden Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştireceği ziyaretin de ele alındığını bildirdi.
İKİNCİ GÜNDE TÜRKMENLERLE GÖRÜŞTÜ
Fidan, Şam'daki programın ikinci gününde ise Türkmenlerle görüştüklerini belirtti.
Türkmenlerin Suriye'nin asli unsurlarından olduğunu ifade eden Fidan, BAAS rejimine karşı verilen mücadelede Türkmenlerin en ön safta son derece önemli bir rol oynadığını ve Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesine büyük katkı sunduklarını söyledi.
Şam'da ayrıca İbnü'l-Arabi'nin, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin ve Selahaddin Eyyubi'nin türbeleri, Türk Hava Şehitliği ve Süleymaniye Külliyesi'nin yıllar sonra tekrar ziyaret edildiğini aktaran Fidan, iki günlük ziyaret boyunca Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördüklerini belirtti.
"SURİYE'NİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Fidan, "Suriye halkının kendi iradesiyle; tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke inşa ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.