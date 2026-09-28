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T-Otomobil

1,5 milyon TL seviyesinde alınabilecek tüm otomobiller

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1,5 milyon TL seviyesinde alınabilecek tüm otomobiller
Başlık Resmi1,5 milyon TL seviyesinde alınabilecek tüm otomobiller

Türkiye’de sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler fiyatları araştırmaya devam ediyor. Eylül 2026 itibarıyla sıfır otomobiller arasında 1,5 milyon TL’nin altında birkaç model kaldı. İşte Türkiye’de 1,5 milyon TL seviyesinde alınabilecek tüm modeller…

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş, daha önce orta sınıf modellerin değerlendirilebildiği 1,5 milyon TL’lik bütçeyi pazarın giriş seviyesine taşıdı. Bu tutarın altında satın alınabilen otomobiller artık birkaç marka ve versiyonla sınırlı.

Güncel fiyat listelerine göre 1,5 milyon TL sınırının altında otomobil satan beş marka bulunuyor.

Aynı modelin farklı donanımları da hesaba katıldığında seçenek sayısı yediye çıkıyor. Ayrıca listeyi çok az bir farklı geçen birkaç model var.

1,5 MİLYON TL ALTINDA ALINABİLECEK SIFIR OTOMOBİLLER

Marka ve modelVersiyonGüncel fiyat
Kia Picanto1.0 AMT Cool1.435.000 TL
Opel Corsa1.2 100 HP Benzin MT6 Edition1.444.000 TL
Kia Picanto1.0 AMT Feel1.460.000 TL
Dacia SanderoExpression TCe 1001.460.000 TL
Dacia LoganEssential TCe 1001.470.000 TL
Hyundai Inster71,1 kW Dynamic1.490.000 TL
Fiat Egea Sedan1.6 Multijet 130 HP GSR Easy1.499.900 TL
Fiat Grande PandaLa Prima 44 kWh Otomatik1.544.900 TL
Hyundai i201.0 T-GDI 90PS MT Jump1.555.000 TL

OTOMATİK ŞANZIMANDA EN UYGUN SEÇENEK PİCANTO

Kia Picanto, listedeki en düşük fiyatlı otomobil olmasının yanında 1,5 milyon TL altında alınabilen otomatik vitesli tek seçenek olarak öne çıkıyor.

Modelde klasik tork konvertörlü veya çift kavramalı otomatik yerine AMT olarak adlandırılan otomatikleştirilmiş manuel şanzıman kullanılıyor. Sistem debriyaj ve vites değişimlerini sürücü yerine gerçekleştiriyor ancak geçişleri geleneksel otomatik şanzımanlar kadar hızlı ve sarsıntısız olmayabiliyor.

OPEL CORSA İNDİRİMLE LİSTEYE GİRDİ

Opel Corsa’nın 1.2 litrelik, 100 HP gücündeki benzinli ve altı ileri manuel şanzımanlı Edition versiyonu normalde 1 milyon 535 bin TL fiyata satılıyor.

Opel’in sunduğu kampanyayla fiyat 1.444.000 TL’ye düşüyor. Böylece Corsa, yalnızca 1,5 milyon TL sınırının altına inmekle kalmıyor, Dacia Sandero ve Logan’dan da daha uygun hale geliyor.

GENİŞ KABİN, BÜYÜK BAGAJ, SEDAN GÖVDE

Egea sedanın en önemli avantajı, küçük şehir otomobilleri yerine daha büyük bir sedan gövde sunması. Geniş kabini, büyük bagajı ve 130 HP gücündeki 1.6 litrelik Multijet dizel motoru özellikle uzun yol yapan ve yıllık kilometresi yüksek kullanıcılar için güçlü bir seçenek oluşturuyor.

Dizel motorun düşük tüketim avantajına karşılık bu versiyonda manuel şanzıman kullanılıyor. Egea’nın otomatik şanzımanlı dizel versiyonları ise 1,5 milyon TL sınırının oldukça üzerinde kalıyor.

DACİA’NIN İKİ MODELİ LİSTEDE

Dacia Sandero, Picanto’dan daha geniş bir kabin ve bagaj isteyen ancak sedan otomobile yönelmek istemeyen kullanıcılara hitap ediyor.

Expression donanım manuel ve TCe 100 benzinli motorla sunulan modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 460 bin TL. Resmî verilere göre motorun WLTP birleşik tüketimi 5,5 litre/100 kilometre seviyesinde.

Dacia Logan ise, Sandero ile benzer motor altyapısını daha uzun bir sedan gövdeyle birleştiriyor. Model 1 milyon 470 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satın alınabilecek en uygun fiyatlı sedan konumunda.

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LİSTEDE SADECE BİR ELEKTRİKLİ MODEL VAR

Hyundai INSTER, Eylül ayında uygulanan 150 bin TL’lik nakit indirimiyle 1 milyon 490 bin TL’ye geriliyor. Böylece model, 1,5 milyon TL altında alınabilen tek tam elektrikli otomobil olarak listeye giriyor.

Giriş seviyesindeki Dynamic versiyonda yaklaşık 97 HP güç üreten elektrik motoru bulunuyor. INSTER düşük enerji ve bakım giderleriyle özellikle şehir içinde kullanacak ve evde ya da iş yerinde şarj imkanına sahip sürücüler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

LİSTEYE YAKIN MODELLER

Ayrıca listeye oldukça yakın olan Citroen e-C3’ün Plus versiyonu 1.640.000 TL’den, Max donanım versiyonu ise kampanyalı olarak 1.600.000 TL’den satılıyor. Hyundai’nin Bayon modelinin manuel vitesli giriş seviyesi versiyonu ise 1.625.000 TL’den satılıyor.

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