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Gaziantep'te sopalı kavganın yeni görüntüleri! Aracını insanların üzerine sürmüş

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürdüğü görülüyor.

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Gaziantep'te önceki gün iki grup arasında yaşanan tekme, taş ve sopalı meydan kavgasına ait dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga esnasında hafif ticari aracıyla olay yerine giden bir şahsın, hızla kalabalığın arasına daldığı ve çok sayıda kişiye çarptığı anlar yürekleri ağza getirdi.

Olay, önceki akşam Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa zamanda kavgaya dönen olayda taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopa ile saldırdı. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine acımasız şekilde saldırması dikkat çekti. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Polis ekipleri kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle güçlükle müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Gaziantepte sopalı kavganın yeni görüntüleri! Aracını insanların üzerine sürmüş
Başlık ResmiGaziantepte sopalı kavganın yeni görüntüleri! Aracını insanların üzerine sürmüş

ARACIYLA KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Tekme, taş ve sopaların kullanıldığı meydan kavgasına ait dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga esnasında hafif ticari aracıyla olay yerine giden bir şahsın, hızla kalabalığın arasına dalıp çok sayıda kişiye çarpma anları yürekleri ağza getirdi. Olayda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken çevredekilerin çarpma sonrası sürücüyü araçtan indirip darp etme ve panik anları da görüntülerde yer aldı.

Olayla alakalı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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