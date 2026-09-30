Almanya'dan Galatasaraylı yıldıza büyük onur: İlkay Gündoğan'a Mevlüde Genç Madalyası

Galatasaray'ın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'a, 2025 Mevlüde Genç Madalyası verildi. 35 yaşındaki oyuncu, "Birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Maalesef dünya bazen ters yöne gidiyor ama hepimizin eve gidince aynaya bakması gerekir. Üstümüzde olan sorumluluğu bilmemiz gerekiyor" dedi.

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Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Eyalet Hükümeti tarafından 29 Mayıs 1993'te Almanya'nın Solingen şehrinde Neo-Naziler tarafından evinin kundaklanması sonucu iki kızı, iki torunu ile bir yeğenini kaybeden aktivist ve barış elçisi Mevlüde Genç'in acıya karşı gösterdiği örnek, vakur ve birleştirici duruşu yaşatmak için belirli toplumsal kriterleri yerine getiren kişi veya topluluklara verilen madalyaya İlkay Gündoğan layık görüldü. Galatasaraylı oyuncuya; ırkçılığa, nefrete ve dışlanmaya karşı duruşu ile gençlere örnek olduğu için 2025 Mevlüde Genç Madalyası takdim edildi.

İlkay Gündoğan, layık görüldüğü ödül hakkında açıklamalarda bulundu.

BURUK VE TAKIM ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Almanya Büyükelçiliği'nin Tarabya'da bulunan tarihi yazlık rezidansında gerçekleştirilen ödül törenine, İlkay'ın yanı sıra NRW Başbakanı Hendrik Wüst, Büyükelçi Sibylle Katharina Sorg, İstanbul Başkonsolosu Regine Grienberger, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı futbolcular Leroy Sane, Kaan Ayhan, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, Mevlüde Genç'in ailesi ile davetliler katıldı.

Galatasaraylı oyunculardan takım arkadaşlarına destek

"SORUMLULUĞUMU BİLİYORUM"

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlkay, "Özel bir ödül. Beni bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Sonuçta futbolcuyuz ama herkesin gözünün önündeyiz. Bu da çok büyük bir sorumluluk getiriyor. Beni bu ödüle layık görmeleri çok büyük bir onur. Kişiliğimle, olduğum şekilde devam etmek istiyorum. Sorumluluğumu biliyorum. Hem genç arkadaşlarıma hem taraftarlarımıza hem de dışarıdaki insanlara kendimi çok daha iyi bir şekilde de tanıtıp, karakterim ve duruşumla bugüne kadar yaptığım gibi devam etmek istiyorum" diye konuştu.

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"SADECE BİR FUTBOLCU DEĞİLİM"

Futbolculuğunun dışında karakteriyle de örnek olmak istediğini aktaran İlkay, "Kendimi sadece bir futbolcu olarak görmedim. Sonuçta hepimiz insanız. Birbirimizle iyi geçinmemiz gerekiyor. Birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Maalesef dünya bazen ters yöne gidiyor ama hepimizin eve gidince aynaya bakması gerekir. Üstümüzde olan sorumluluğu bilmemiz gerekiyor. Ödül almak tabii ki güzel ama bununla bitmiyor. Her gün evinden çıktığında bu sorumluluğu yaşaman gerekiyor. Benim 3 küçük çocuğum var. Ben bir gün bu dünyayı terk edersem çocuklarım için daha iyi ve güzel bir yer bırakmak istiyorum. Hayatımı ona göre yaşıyorum, bu sorumluluğumu biliyorum. Hiç bitmeyen bir sorumluluk. İnşallah toplam olarak bu sorumluluğu bilip buna göre beraber yaşarız" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk ile takım arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmamasıyla ilgili, "Hepsine teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Beni bugün yalnız bırakmadılar. Arkadaşlarımın çoğu milli takımlarda olduğu için hepsi gelemedi. Burada olanlar, beraber idmana çıktığım arkadaşlar geldi. Çok sevindim. Tabii ki çok güzel bir jest. Ondan dolayı da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

İlkay Gündoğan, ödül sonrası basın mensuplarına poz verdi.

BAŞBAKAN WÜST: MEVLÜDE GENÇ HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR ROL MODELDİR

Törende konuşan NRW Başbakanı Hendrik Wüst, Solingen faciasında bir insanın hayatta görebileceği en büyük acılardan birini yaşayan Mevlüde Genç'in tüm dünya için büyük bir rol model olduğunu söyledi.

uzey Ren-Vestfalya Eyaleti (NRW) Başbakanı Hendrik Wüs

Mevlüde Genç'in mirasının yaşatılması gerektiğini aktaran Wüst, "Solingen faciası, nefretten doğan, faillerin gözünde 'yabancı' olan insanlara yönelik bir saldırıydı. Mevlüde Genç ve eşi Durmuş, 29 Mayıs 1993'teki o korkunç saldırıda en sevdikleri beş insanı kaybettiler. Ailenin diğer birçok üyesi ise ağır yaralandı. Genç ailesi, özellikle bir çocuğunuz varsa hayal edebileceğiniz en ağır acıyı yaşadı. Buna rağmen Mevlüde Genç, nefrete ve insan düşmanlığına karşı inanılmaz derecede güçlü bir şey koydu: İnsan sevgisi. Mevlüde Genç, faillerin yargılandığı mahkeme sürecinde, 'Beş çocuğumu ve evimi kaybetmiş olmama rağmen yine de sevgi aşılıyorum. Biz hepimiz kardeşiz. Bu, yakarak ve yıkarak da engellenemez.' demişti. En büyük acının içinde bile uzlaşıya ve barış içinde bir arada yaşamaya çağrıda bulundu. Mevlüde Genç'in bu büyük mesajı, 30 yıl sonra bugün de tıpkı o günkü kadar önemlidir. Mevlüde Genç, 2022 yılında vefat etti. O hepimiz için büyük bir rol modeldir ve mirası yaşamaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Wüst, İlkay'ın Almanya Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık yapmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

İlkay Gündoğan'ın kariyeri; yetenek, azim ve başarıyla en tepeye kadar çıkılabileceğini gösteriyor. Ancak bu gerçeğin sadece yarısı. Çünkü futbol stadyumlarımızda da ırkçılık ve ayrımcılık var. Özellikle bir maç kaybedildiğinde, göç geçmişi olan oyuncular tekrar tekrar hedef alınıyor ve hakarete uğruyor. İlkay Gündoğan gibi büyük yetenekler de bunun hedefi oldu. İlkay Gündoğan bunun kendisini yıldırmasına izin vermedi. Yoluna kararlılıkla devam etti ve böylece başta çocuklar ve gençler olmak üzere birçok insan için büyük bir rol model haline geldi. Sevgili İlkay, tacizlere ve ayrımcılığa karşı koydunuz ve başkalarını bundan korudunuz. Bunun için büyük saygı duyuyoruz. İlkay Gündoğan emeğinin, popülaritesinin, Almanya ve Türkiye'deki sevgisinin meyvelerini öylece sessizce yemedi. Aksine defalarca sorumluluk aldı. Bu popülaritesini dışlanmaya, nefret ve ırkçılığa karşı durmak, Türkiye ile Almanya arasında köprüler kurmak, saygı, hoşgörü ve iyi bir birliktelik için çağrıda bulunmak üzere kullandı. İlkay, sorumluluk bilinciyle insanları bir araya getirmek için futbolun birleştirici gücünü kullanmayı biliyor. 2018 yılında Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti, Mevlüde Genç Madalyası'nı ihdas etti. Bu madalya, ismini aldığı kişinin anısını yaşatmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Her şeyden önce bu ödül, Mevlüde Genç'in başka kimsenin yapamadığı şekilde örnek olduğu şeyi onurlandırmayı amaçlıyor. 2025 yılının madalyasını İlkay Gündoğan'a takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Sevgili İlkay Gündoğan, saygı, hoşgörü ve huzurlu bir birliktelik için verdiğiniz emeklerden dolayı çok teşekkür ederim.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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