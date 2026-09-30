Bartın'da kaçakçılık operasyonunda 8 ton titanyum ele geçirildi

Bartın'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada piyasa değerinin 800 bin dolar olduğu değerlendirilen 8 ton titanyum ele geçirildi.

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Bartın'da 8 ton titanyum olduğu tahmin edilen madde ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma çerçevesinde, kaçakçılığın engellenmesi ve suç unsurlarının belirlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

ADRESLERİNDE ARAMA YAPILDI

Ekipler tarafından saha ve analiz çalışmaları kapsamında şehir merkezinde zanlı A.B'ye ait adres ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 8 ton titanyum olduğu düşünülen madde ele geçirildi.

AFAD personeli tarafından maddenin insan sağlığı bakımından radyasyon riski olup olmadığını belirlenmesi için yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, bomba imha ekipleri de maddenin yanıcı ya da patlayıcı nitelikte olmadığını değerlendirdi.

Şüpheliler A.B, S.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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