Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bartın'da kaçakçılık operasyonunda 8 ton titanyum ele geçirildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Bartın'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada piyasa değerinin 800 bin dolar olduğu değerlendirilen 8 ton titanyum ele geçirildi.

Kaydet
|

Bartın'da 8 ton titanyum olduğu tahmin edilen madde ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma çerçevesinde, kaçakçılığın engellenmesi ve suç unsurlarının belirlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

ADRESLERİNDE ARAMA YAPILDI

Ekipler tarafından saha ve analiz çalışmaları kapsamında şehir merkezinde zanlı A.B'ye ait adres ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 8 ton titanyum olduğu düşünülen madde ele geçirildi.

AFAD personeli tarafından maddenin insan sağlığı bakımından radyasyon riski olup olmadığını belirlenmesi için yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, bomba imha ekipleri de maddenin yanıcı ya da patlayıcı nitelikte olmadığını değerlendirdi.

Şüpheliler A.B, S.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.

BAKMADAN GEÇME
60 suçtan kaydı var! Kaçak suçlu JASAT’a yakalandı
GÜNDEM

60 suçtan kaydı var! Kaçak suçlu JASAT’a yakalandı

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
26 HİSSE SENEDİ İNCELENİYOR!
26 HİSSE SENEDİ İNCELENİYOR!
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon
"TEKNOFEST BİR BAŞKALDIRIDIR"
'Biz yapamayız' diyen anlayışa en net cevap
Lezzetin ve Buluşmanın Adresi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri
2,6 TRİLYON LİRA BİRİKTİ!
2,6 TRİLYON LİRA BİRİKTİ!
Fon krizi sonrası BES'te sorun var mı?
DİLAN POLAT GÖZALTINDA
DİLAN POLAT GÖZALTINDA
İfade verdiği sırada fenalaştı, ekipler müdahale etti!
TÜKETİCİDE SON DURUM!
TÜKETİCİDE SON DURUM!
200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
TEK PAZARIN KAPISI AÇILACAK
TEK PAZARIN KAPISI AÇILACAK
AB'DEN TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİREN YENİ PLAN!
'OBLAK'TAN FAZLASINI VERİR'
'OBLAK'TAN FAZLASINI VERİR'
F.Bahçe’nin eski hocası, Berke'ye övgü yağdırdı
TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
Hasan Şaş ve Afra Saraçoğlu pozitif çıktı
'HEMEN SONUÇLANACAK'
'HEMEN SONUÇLANACAK'
Almanya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı!
TFF'DEN
TFF'DEN "VAR ODASI" AÇIKLAMASI
Dijital materyaller silindi mi? Gerçek ortaya çıktı
HAVADA DEHŞET ANLARI!
HAVADA DEHŞET ANLARI!
Dünyanın konuştuğu olayda büyük skandal
DEVİR SÜRECİNDE YENİ GELİŞME!
DEVİR SÜRECİNDE YENİ GELİŞME!
Katılımevim ve Birevim adım adım Emlak Katılım'a
İSPANYOLLAR DUYURDU
İSPANYOLLAR DUYURDU
G.Saray maçında olacak mı? Raphinha'dan haber var
KRİTİK İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI!
KRİTİK İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI!
Fon soruşturmasında yeni gelişme
'BURASI FENERBAHÇE'
'BURASI FENERBAHÇE'
"Başarıya mecburuz" dedi, şampiyonluk mesajı verdi
YÜREK YAKAN VEDA
YÜREK YAKAN VEDA
Kazada can veren kardeşinin cenazesini böyle teslim aldı
KİRALIK EVDEN SERVET ÇIKTI
KİRALIK EVDEN SERVET ÇIKTI
Milyonlarca liralık sahte para basmışlar
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
'PASTIRMA YAZI' GELİYOR!
'PASTIRMA YAZI' GELİYOR!
Hava ne zaman ısınacak? Tarih verildi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Henüz 6 yaşındaydı! Girne faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Henüz 6 yaşındaydı! Girne faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
Kaydet
Süper Kupa ne zaman? Turkcell Süper Kupa 2026 tarihleri belli oldu
Süper Kupa ne zaman? Turkcell Süper Kupa 2026 tarihleri belli oldu
Kaydet
AB'den Türkiye'yi ilgilendiren yeni plan! Tek pazarın kapısı üyelikten önce açılabilir
AB'den Türkiye'yi ilgilendiren yeni plan! Üyelikten önce yeşil ışık yaktılar
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.