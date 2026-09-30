Türk futbolunda sezonun önemli organizasyonlarından Turkcell Süper Kupa için takvim netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında dört takımın katılımıyla son kez oynanacak Süper Kupa'nın yarı final ve final karşılaşmalarının tarihlerini duyurdu.

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Süper Kupa ne zaman merak edilirken TFF tarafından tarihler duyuruldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor'un mücadele edeceği organizasyonda yarı finaller ocak ayının ilk haftasında, final ise birkaç gün sonra oynanacak. işte, Turkcell Süper Kupa 2026 tarihleri...

Süper Kupa ne zaman? Turkcell Süper Kupa 2026 tarihleri belli oldu

SÜPER KUPA NE ZAMAN?

TFF'nin açıkladığı programa göre Turkcell Süper Kupa 2026 kapsamında ilk karşılaşmalar 4 Ocak 2027 Pazartesi ve 5 Ocak 2027 Salı günü yapılacak. Organizasyonun şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak.

TFF'nin açıklamasına göre yarı final maçlarının hangi gün ve saatte oynanacağına ilişkin detaylar ile müsabakaların stadyum bilgileri daha sonraki süreçte duyurulacak. Kura çekiminin ardından karşılaşmaların tarih ve programına ilişkin ayrıntıların da kesinleşmesi bekleniyor.

Süper Kupa ne zaman? Turkcell Süper Kupa 2026 tarihleri belli oldu

SÜPER KUPA MAÇLARI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Turkcell Süper Kupa 2026 karşılaşmalarının oynanacağı statlar da henüz açıklanmadı. TFF tarafından yapılan duyuruda, müsabakaların gerçekleştirileceği stadyumların daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Bu sezonki turnuva aynı zamanda 4 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek son Süper Kupa olacak. Mevcut statü doğrultusunda Süper Lig şampiyonu ve ikincisi ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ve finalisti organizasyona dahil edilecek. Dört takımın yer aldığı sistemde iki yarı final müsabakası oynanacak ve karşılaşmalardan çıkan ekipler finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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