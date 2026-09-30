Avcılar'da üzerine bastığı rögar kapağı açılan yaşlı kadın rögara düştü
İstanbul'un Avcılar ilçesinde yolda yürüyen bir yaşlı bir kadın üzerine bastığı rögar kapağının açılması sebebiyle rögara düştü. İtfaiye tarafından kurtarılan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul Avcılar'da sokakta yürürken üstüne bastığı kapağın açılması neticesinde rögara düşen kadın yaralandı.
Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yürüyen yaşlı kadın bastığı rögar kapağının açılması sebebiyle rögara düştü.
YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar sonrasında bölgeye polis, itfaiye ve sağlık birimleri gönderildi.
İtfaiye ekipleri yaşlı kadını düştüğü rögardan çıkardı. Gerçekleştirilen ilk müdahalenin sonrasında kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Rögar çevresi şeritle kapatıldı.
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