Brezilyalı bir kadın, dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'in üyesi olan Jungkook'un evine izinsiz şekilde defalarca gitmesi ve uyarılara rağmen taciz niteliğindeki ziyaretlerini sürdürmesi nedeniyle ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Karara yapacağı itirazın reddedilmesi halinde takıntılı hayranın Güney Kore'den sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Güney Kore'de görülen davada, kimliği açıklanmayan kadın, Jungkook'a duyduğu hayranlık nedeniyle sanatçının Seul'deki evini birçok kez ziyaret etti. BBC’nin aktardığına göre kadın, evin çevresinde dolaştı, mektuplar ve fotoğraflar bırakmaya çalıştı.

ZİLİ 133 KEZ ÇALDI, AÇAN OLMADI

Mahkeme kayıtlarına göre takıntılı hayran, ilk olarak 7 Aralık'ta Jungkook'un evine giderek mülk çevresinde bekledi, duvarın üzerinden eşyalar attı ve kapı aralıklarından mektuplar sıkıştırdı. Birkaç gün sonra tekrar gelen kadın, kapı zilini tam 133 kez çaldı. Mahkeme bu davranışı "aşırı düzeyde bir saplantı" olarak değerlendirdi.

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KURYEYİ TAKİP EDEREK SIZMAYA ÇALIŞTI

13 Aralık'ta bir kuryeyi takip ederek yan kapıdan eve girmeye çalışırken yakalanan kadın, uyarılarak serbest bırakıldı. Ancak bu uyarıyı dikkate almayarak sonraki haftalarda Jungkook'un evine gitmeye devam etti.

Ünlü K-pop yıldızının kapısına dayandı, içeri sızmaya çalıştı! Takıntılı hayranın cezası kesildi

22 KEZ GİTMİŞ

Polis daha sonra kadının mülke 100 metreden fazla yaklaşmasını yasaklayan bir karar aldı. Buna rağmen ziyaretlerini sürdüren kadın, Şubat ayında savcılığa sevk edildi. Mahkemede kadının toplam 22 kez eve gittiği belirtildi.

Seul'deki bölge mahkemesi, kadını bir yıl hapis cezasına çarptırdı ancak cezasını iki yıl süreyle erteledi. Karara yapacağı itirazın reddedilmesi halinde kadının Güney Kore'den sınır dışı edilmesi de bekleniyor. Jungkook'un hayranlarıyla ilgili benzer bir olayda, geçen yıl Çinli bir kadın da sanatçının evine girmeye çalışırken tutuklanmıştı.

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