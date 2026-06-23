ABD’de Trump yönetiminin son günlerde uyguladığı fermente gıda ağırlıklı beslenme programı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın liderlik ettiği bu programa Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in de katıldığı belirtildi. Söz konusu programla 30 günde 20 kilo verdiğini belirten Bakan Kennedy, şimdi seyahatlerinde bile turşu kavanozlarını yanından ayırmıyor.

ABD'de Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr liderliğinde başlatılan bir beslenme programı, Trump yönetiminin üst düzey isimlerini etkisi altına alarak yeni bir trend oluşturdu. Wall Street Journal'ın haberine göre Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve Başkan Yardımcısı JD Vance, fermente gıdalar ağırlıklı olmak üzere bol miktarda sebze ve et içeren bir beslenme programı uyguluyor.

İÇ ORGANLARIN ÇEVRESİNDEKİ YAĞLANMAYI AZALTIYOR

Diyetin mimarı olan Dr. Sean O'Mara, hastalarına lahana turşusu, kimchi, fermente ve doğal gıdaları artırmalarını, şeker ve alkol tüketimini ise azaltmalarını öneriyor. O'Mara, bu yöntemin özellikle iç organ çevresindeki yağlanmayı azaltarak bağırsak sağlığını desteklediğini savunuyor.

Bakanlar peş peşe katılıyor! Trump kabinesinde yeni trend: Lahana turşusu diyeti

Yaklaşık bir yıl önce diyete başlayan Kennedy, program sayesinde 30 günde 20 kilo verdiğini ve kalp ritmi sorunlarının hafiflediğini belirtiyor. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de aynı planla bel çevresinde yaklaşık 10 santimetrelik incelme olduğunu ifade ediyor. Başkan Yardımcısı Vance ise öğle ve akşam yemeklerinde düzenli olarak fermente sebze tükettiğini söylüyor.

TURŞU KAVANOZU İLE SEYAHAT EDİYOR

Ancak diyet yalnızca sağlık iddialarıyla değil, günlük hayattaki etkileriyle de gündeme oturdu. Özellikle yoğun ve ağır kokusuyla bilinen lahana turşusu, Kennedy'nin seyahatlerinde bile yanında taşıdığı bir gıda haline geldi. Keskin koku nedeniyle eşi, oyuncu Cheryl Hines'ın bu alışkanlıktan rahatsız olduğu da belirtiliyor.

Bakanlar peş peşe katılıyor! Trump kabinesinde yeni trend: Lahana turşusu diyeti

BİREBİR DANIŞMANLIK HİZMETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Öte yandan programın maliyeti de dikkat çekiyor. Habere göre O'Mara'nın hazırladığı sağlık ve performans odaklı planlar 8 bin dolardan başlarken, birebir danışmanlık hizmetleri 18 bin dolara kadar çıkıyor.

Uzmanlar ise temkinli olunması gerektiği görüşünde. Maryland Üniversitesi profesörü Dr. Omer Awan, fermente gıdaların bağırsak ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini ancak bu faydaları kesin olarak ortaya koyan kapsamlı bilimsel çalışmaların henüz yetersiz olduğunu söylüyor. Ayrıca lahana turşusunun yüksek sodyum içeriğinin kalp ve böbrek hastaları için risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Bakanlar peş peşe katılıyor! Trump kabinesinde yeni trend: Lahana turşusu diyeti

Uzmanlara göre lahana turşusu ve diğer fermente gıdalar sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olabilir. Ancak tek başına bir çözüm olarak görülmemesi gerekiyor. Dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve alınan kalorinin harcanan kaloriden düşük tutulması, kilo verme ve genel sağlık açısından en etkili yöntemler olmaya devam ediyor.

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