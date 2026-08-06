ABD'li hiper otomobil üreticisi Hennessey, üçüncü modeli Blackbird'ü tanıttı. Marka, hız rekorlarının peşinden koşmak yerine bu kez tamamen sürüş keyfine odaklanan bir otomobil geliştirdi. 9.000 devrin üzerine çıkabilen atmosferik V8 motor ve manuel şanzımanlı Blackbird, dev ekranlar yerine fiziksel tuşlar ile analog ekranlarla donatılmış.

Hennessey, Venom GT ve Venom F5 gibi aşırı güçlü hiper otomobillerin ardından farklı bir yaklaşım benimsedi. Yeni Blackbird, en yüksek beygir gücü veya maksimum hız yerine sürücü ile otomobil arasındaki bağı ön plana çıkaran bir model olarak geliştirildi.

Şirket, Blackbird'ü "saf sürüş deneyimi" sunan bir hiper otomobil olarak tanımlıyor. Model, 14 Ağustos'ta düzenlenecek The Quail, A Motorsports Gathering etkinliğinde ilk kez halka açık olarak sergilenecek.

Hennessey Blackbird tanıtıldı! Manuel şanzıman, atmosferik V8, fiziksel anahtar ve tuşlar

ATMOSFERİK V8 VE MANUEL ŞANZIMAN BİR ARADA

Blackbird'ün kalbinde, Ilmor Engineering ile birlikte geliştirilen 6,2 litrelik atmosferik V8 motor bulunuyor.

Motorun 800 ila 850 beygir güç üretmesi ve 9.000 devrin üzerine çıkabilmesi hedefleniyor. Güç yalnızca arka tekerleklere aktarılırken, sürüş keyfini artırmak için altı ileri, açık geçişli manuel şanzıman tercih edilmiş. Günümüzde çift kavramalı otomatik şanzımanların hakim olduğu hiper otomobil sınıfında bu tercih oldukça sıra dışı görülüyor.

Hennessey Blackbird tanıtıldı! Manuel şanzıman, atmosferik V8, fiziksel anahtar ve tuşlar

DİJİTAL EKRAN YERİNE ANALOG KOKPİT

Blackbird'ün iç mekanında da geleneksel sürüş anlayışı korunuyor.



Modelde büyük dokunmatik ekranlar yerine analog göstergeler, fiziksel düğmeler ve klasik kontak anahtarı kullanılıyor. Vites mekanizmasının açıkta bırakıldığı kokpit tasarımı, geçmişin efsanevi süper otomobillerini hatırlatıyor.

Hennessey, bu yaklaşımın sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan tamamen otomobile odaklanmasını sağladığını belirtiyor.

HAFİF YAPI VE 350 KM/S ÜZERİ HIZ

Karbon fiber monokok şasi üzerine geliştirilen Blackbird'ün boş ağırlığı 1.360 kilogramın altında tutuldu.

Şirketin paylaştığı verilere göre otomobil 0-100 km/sa hızlanmasını yaklaşık 2,5 saniyede tamamlayabilecek. Maksimum hızın ise yaklaşık 354 km/sa seviyesinde olması hedefleniyor.

Hennessey Blackbird tanıtıldı! Manuel şanzıman, atmosferik V8, fiziksel anahtar ve tuşlar

İLHAMINI EFSANE CASUS UÇAKTAN ALDI

Blackbird ismi, dünyanın en hızlı keşif uçaklarından biri olan Lockheed SR-71 Blackbird'den geliyor.

Aracın tasarımında da havacılık dünyasından izler bulunuyor. Büyük sabit arka kanat yerine yüksek hızlarda devreye giren aktif dikey denge elemanları kullanılırken, aerodinamik yapı performans kadar estetik görünümü de destekliyor.

SADECE 71 ADET ÜRETİLECEK

Hennessey, Blackbird'den yalnızca 71 adet üreteceğini açıkladı. Başlangıç fiyatı 2,5 milyon dolar olarak belirlenen modelin üretiminin 2029 yılında başlaması planlanıyor. Şirket, henüz üretim başlamamasına rağmen araçların üçte ikisinden fazlasının şimdiden rezerve edildiğini duyurdu.

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