Kısa süren F.Bahçe macerasının ardından İtalya ve İspanya tecrübeleri yaşayarak Kadıköy’e dönen Vedat Muriç, sarı lacivertlilere eskisinden daha faydalı olacağına inanıyor.

Transfer sürecinin Ocak ayında başladığını ancak Mallorca’nın yaşadığı sıkıntılı süreç sebebiyle sezon sonuna kaldığını ifade eden Muriç, “Sonra Oğuz Hoca bizimle iletişime geçince ben menajerime ‘Abi hemen’ dedim” itirafıyla Fenerbahçe’ye koşarak geldiğini dile getirdi.

Kosovalı, menajerinin “İstersen önce tatil yap” uyarısına, fırsatı kaçırmamak için “Siz anlaşın, tatil önemli değil” cevabı verdiğini de belirtti.

Keyfi yerinde! Yuvasına dönen Muriç mutlu ve umutlu

DAHA İSTEKLİYİM

Oğuz Çetin’in kendisine çok samimi yaklaştığını anlatan Vedat Muriç, “Buraya 6 yıl sonra dönmek harika bir duygu” derken, “Artık daha farklıyım” vurgusu yaptı. Lazio ve Mallorca formaları altında çok önemli deneyimler kazandığını söyleyen 32 yaşındaki golcü, “Çok şey yaşadım. 25 yaşındaki Vedat değilim” vurgusu yaparken, “Ancak çok daha istekli bir Vedat var” dedi. 2019-20’de F.Bahçe formasıyla 36 maçta 17 gol, 7 asistle oynayan Muriç, 20.60 milyon avroya Lazio’ya gitmiş sonrasında transfer olduğu Mallorca’yla da bu sezon 37 maçta 23 golle kariyer rekoru kırmıştı.

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