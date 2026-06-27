AK Parti'nin Sakarya’daki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı “Çeyrek Asırlık Destan” mottosuyla başladı, üç gün sürecek programda parti politikaları ve sahadan gelen talepler masaya yatırılıyor.

AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, dün Sakarya’da başladı. ‘Çeyrek Asırlık Destan’ mottosuyla başlayan kampta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün tarihî bir konuşma yapması bekleniyor.

Kamp hakkında basın mensuplarını bilgilendiren AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, üç gün boyunca kampta milletin taleplerini, milletin görüşlerini, millete daha güçlü hizmetler sunmak adına ortaya koyacaklarını belirtti.

“Çeyrek Asırlık Destan” kampı: Erdoğan da katılacak

İnan, “Bu kampları Türk siyasetine, Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan kazandırdı” dedi.

“Çeyrek Asırlık Destan” kampı: Erdoğan da katılacak

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise, “ Bu kamp, bizi bir buçuk ay sonra kutlayacağımız 25. yılımıza taşıyacak. Bugün dillere pelesenk olacak yeni bir şarkımızı da paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şarkının adının “Büyük Başkan Erdoğan” olduğu öğrenildi.

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